Андрей Лунин в последних 3 матчах спас Реал по меньшей мере от 3 голов

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в последних 3 матчах спас свою команду от 3.2 пропущенных голов по метрике xG.

xG – это статистический показатель, который высчитывает вероятность гола в зависимости от позиции, с которой был нанесен удар.

Кроме этого, Андрей Лунин сейчас является лидером Ла Лиги по проценту сейвов (88%). В последних 3 матчах за «Реал» 24-летний украинец пропустил лишь 1 гол, сделав 11 сейвов.

Напомним, контракт Андрея Лунина с мадридским «Реалом» действует до конца сезона 2023/24. Будет ли продлено соглашение - неизвестно.

