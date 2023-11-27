Андрей Лунин в последних 3 матчах спас Реал по меньшей мере от 3 голов
Украинский голкипер выдал невероятный отрезок
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в последних 3 матчах спас свою команду от 3.2 пропущенных голов по метрике xG.
xG – это статистический показатель, который высчитывает вероятность гола в зависимости от позиции, с которой был нанесен удар.
Кроме этого, Андрей Лунин сейчас является лидером Ла Лиги по проценту сейвов (88%). В последних 3 матчах за «Реал» 24-летний украинец пропустил лишь 1 гол, сделав 11 сейвов.
Напомним, контракт Андрея Лунина с мадридским «Реалом» действует до конца сезона 2023/24. Будет ли продлено соглашение - неизвестно.
🚨 Lunin has prevented 3.2 xG goals in his last 3 starts. pic.twitter.com/643tVVmlrW— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 26, 2023
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