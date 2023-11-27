Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Лунин в последних 3 матчах спас Реал по меньшей мере от 3 голов
Испания
27 ноября 2023, 12:50 |
450
0

Андрей Лунин в последних 3 матчах спас Реал по меньшей мере от 3 голов

Украинский голкипер выдал невероятный отрезок

27 ноября 2023, 12:50 |
450
0
Андрей Лунин в последних 3 матчах спас Реал по меньшей мере от 3 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в последних 3 матчах спас свою команду от 3.2 пропущенных голов по метрике xG.

xG – это статистический показатель, который высчитывает вероятность гола в зависимости от позиции, с которой был нанесен удар.

Кроме этого, Андрей Лунин сейчас является лидером Ла Лиги по проценту сейвов (88%). В последних 3 матчах за «Реал» 24-летний украинец пропустил лишь 1 гол, сделав 11 сейвов.

Напомним, контракт Андрея Лунина с мадридским «Реалом» действует до конца сезона 2023/24. Будет ли продлено соглашение - неизвестно.

По теме:
Кварцяный рассказал, что мог в свое время продать украинца в Реал Мадрид
Лунин – лучший голкипер Ла Лиги по одному из ключевых показателей
Жирона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
Футбол | 26 ноября 2023, 19:19 12
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина

Забитый мяч Виктора перезаписали на защитника «Сассуоло»

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Итальянцы аплодировали нам после матча»
Футбол | 27 ноября 2023, 12:22 0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Итальянцы аплодировали нам после матча»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Итальянцы аплодировали нам после матча»

Полузащитник сборной Украины рассказал о реакции игроков Италии на ничью

Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 26.11.2023, 23:32
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Футбол | 26.11.2023, 18:53
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Футбол | 27.11.2023, 08:50
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
27.11.2023, 06:30 4
Биатлон
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
25.11.2023, 20:10
Футбол
Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
26.11.2023, 12:44 15
Футбол
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
26.11.2023, 08:52 8
Футбол
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
25.11.2023, 19:50 4
Футбол
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
26.11.2023, 16:54 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем