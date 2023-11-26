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  4. Лучше только Месси. Малиновский забил 16 голов из-за пределов штрафной
Италия
26 ноября 2023, 18:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:19
1284
0

Лучше только Месси. Малиновский забил 16 голов из-за пределов штрафной

Украинский полузащитник является одним из лучших дальнобоев в топ-5 лигах

26 ноября 2023, 18:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:19
1284
0
Лучше только Месси. Малиновский забил 16 голов из-за пределов штрафной
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский с момента своего дебюта в топ-5 лигах (август 2019 года) забил 16 голов из-за пределов штрафной площадки, сообщает статистический ресурс Opta.

Лучшие цифры за этот период демонстрировал только Лионель Месси – 23 забитых мяча, но аргентинец уже не выступает в Европе, ведь летом подписал контракт с американским «Интер Майами».

Руслан Малиновский в игре с «Фрозиноне» забил свой первый гол за «Дженоа». Конечно, удар был из-за пределов штрафной площадки.

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Лионель Месси
Источник Opta
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