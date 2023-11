Лучше только Месси. Малиновский забил 16 голов из-за пределов штрафной

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский с момента своего дебюта в топ-5 лигах (август 2019 года) забил 16 голов из-за пределов штрафной площадки, сообщает статистический ресурс Opta.

Лучшие цифры за этот период демонстрировал только Лионель Месси – 23 забитых мяча, но аргентинец уже не выступает в Европе, ведь летом подписал контракт с американским «Интер Майами».

Руслан Малиновский в игре с «Фрозиноне» забил свой первый гол за «Дженоа». Конечно, удар был из-за пределов штрафной площадки.

16 - Only Lionel Messi (23) has scored more goals from outside the box than Ruslan Malinovskyi (16) among players in the Big-5 European Leagues since his Serie A debut (25 August 2019). Sniper.#FrosinoneGenoa #SerieA