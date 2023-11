Русин в четвертый раз подряд сыграет в старте Сандерленда в Чемпионшипе

28 ноября состоится матч 17-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» на выезде сыграет против «Плимута».

Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин выйдет в стартовом составе английского клуба. Это уже четвертая игра подряд, когда украинец заявлен в стартовом составе «Сандерленда».

«Сандерленд» идет 6-м в турнирной таблице Чемпионшипа, имея 26 очков.

Матч начнется в 17:00 по Киеву.

🟢 How Argyle line up for today's @SkyBetChamp game against @SunderlandAFC 📋#pafc pic.twitter.com/unQ0rB6zGM