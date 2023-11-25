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  4. Русин в четвертый раз подряд сыграет в старте Сандерленда в Чемпионшипе
Чемпионшип
25 ноября 2023, 16:21 | Обновлено 25 ноября 2023, 16:32
257
0

Русин в четвертый раз подряд сыграет в старте Сандерленда в Чемпионшипе

Украинец выйдет с первых минут против «Плимута»

25 ноября 2023, 16:21 | Обновлено 25 ноября 2023, 16:32
257
0
Русин в четвертый раз подряд сыграет в старте Сандерленда в Чемпионшипе
rokerreport.sbnation.com. Назарий Русин

28 ноября состоится матч 17-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» на выезде сыграет против «Плимута».

Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин выйдет в стартовом составе английского клуба. Это уже четвертая игра подряд, когда украинец заявлен в стартовом составе «Сандерленда».

«Сандерленд» идет 6-м в турнирной таблице Чемпионшипа, имея 26 очков.

Матч начнется в 17:00 по Киеву.

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Сандерленд чемпионат Англии по футболу Чемпионшип стартовые составы Назарий Русин Плимут
Источник Sport.ua
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