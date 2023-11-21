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  4. Источник: Кварацхелия близок к продлению контракта с Наполи
Италия
21 ноября 2023, 15:21 |
204
0

Источник: Кварацхелия близок к продлению контракта с Наполи

Грузинский вингер скоро должен подписать новое соглашение

21 ноября 2023, 15:21 |
204
0
Источник: Кварацхелия близок к продлению контракта с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с неаполитанским клубом, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение 22-летнего футболиста с «Наполи» действует до конца сезона 2026/27. Стороны близки к тому, чтобы подписать новый договор, рассчитанный до лета 2028 года и с опцией продления до 2029 года. По новому контракту Хвича будет зарабатывать 4 миллиона евро в сезон.

В сезоне 2023/24 Хвича Кварацхелия сыграл 15 матчей за «Наполи», отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

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Хвича Кварацхелия Наполи продление контракта Серия A чемпионат Италии по футболу Николо Скира
Источник Николо Скира
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