Источник: Кварацхелия близок к продлению контракта с Наполи

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с неаполитанским клубом, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение 22-летнего футболиста с «Наполи» действует до конца сезона 2026/27. Стороны близки к тому, чтобы подписать новый договор, рассчитанный до лета 2028 года и с опцией продления до 2029 года. По новому контракту Хвича будет зарабатывать 4 миллиона евро в сезон.

В сезоне 2023/24 Хвича Кварацхелия сыграл 15 матчей за «Наполи», отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

Kvicha #Kvaratskhelia is getting closer to extend his contract with #Napoli until 2028 (€4M/year). In the deal it could be included an option for 2029. Talks in progress. #transfers