Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии

20 ноября состоится завершающий матч отбора группы С, в котором лидер группы сборная Англии сыграет на выезде против Северной Македонии.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы на этот матч.

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев, Димоски, Алиоски, Алими, Барди, Атанасов, Элмаз, Миовски.



Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Гехи, Льюис, Александер-Арнолд, Грилиш, Райс, Фоден, Сака, Уоткинс.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

🚨 🇲🇰 Official Team News vs England!



• Two changes from Italy, Alimi and Atanasov come in for Elezi and Ademi.



Thoughts? #MKDENG pic.twitter.com/04mn9ec6JY