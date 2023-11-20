Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии
Игра начнется в 21:45
20 ноября состоится завершающий матч отбора группы С, в котором лидер группы сборная Англии сыграет на выезде против Северной Македонии.
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Стали известны стартовые составы на этот матч.
Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев, Димоски, Алиоски, Алими, Барди, Атанасов, Элмаз, Миовски.
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Гехи, Льюис, Александер-Арнолд, Грилиш, Райс, Фоден, Сака, Уоткинс.
Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
🚨 🇲🇰 Official Team News vs England!— Football Macedonia (@MacedonianFoot_) November 20, 2023
• Two changes from Italy, Alimi and Atanasov come in for Elezi and Ademi.
Thoughts? #MKDENG pic.twitter.com/04mn9ec6JY
Starting for the #ThreeLions tonight! 👊 pic.twitter.com/Pe3laL5oYV— England (@England) November 20, 2023
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