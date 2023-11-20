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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 21:09 |
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Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии

Игра начнется в 21:45

20 ноября 2023, 21:09 |
570
0
Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии
Getty Images/Global Images Ukraine.

20 ноября состоится завершающий матч отбора группы С, в котором лидер группы сборная Англии сыграет на выезде против Северной Македонии.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы на этот матч.

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев, Димоски, Алиоски, Алими, Барди, Атанасов, Элмаз, Миовски.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Гехи, Льюис, Александер-Арнолд, Грилиш, Райс, Фоден, Сака, Уоткинс.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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