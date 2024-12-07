ФОТО. Жена легенды АПЛ продаёт водку. У неё – уникальный рецепт

Жена нападающего «Лестера» Джейми Варди – Бекки Варди – совместно с легендой «Челси» Деннисом Уайзом выпустили на рынок Англии новую водку.

Идею подал нападающий «Лестера», который любил смешивать спиртное с фруктовым драже.

Эту идею подхватила жена футболиста и, заручившись поддержкой Уайза, выпустила новую марку водки 2 декабря.

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Она представлена в трех фруктовых вкусах – клубничном, апельсиновом и лимонном.

На данный момент 3 бутылки 0,5л стоят 60 фунтов.

Жена Варди уже сняла рекламу продукта вместе с Уайзом – видео получилось довольно забавным.