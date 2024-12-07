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  4. ФОТО. Жена легенды АПЛ продаёт водку. У неё – уникальный рецепт
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07 декабря 2024, 23:45 |
1053
2

ФОТО. Жена легенды АПЛ продаёт водку. У неё – уникальный рецепт

Бекки Варди вышла на рынок с самой сладкой водкой

07 декабря 2024, 23:45 |
1053
2
ФОТО. Жена легенды АПЛ продаёт водку. У неё – уникальный рецепт
Instagram. Джейми и Бекки Варди вместе с Деннисом Уайзом

Жена нападающего «Лестера» Джейми ВардиБекки Варди – совместно с легендой «Челси» Деннисом Уайзом выпустили на рынок Англии новую водку.

Идею подал нападающий «Лестера», который любил смешивать спиртное с фруктовым драже.

Эту идею подхватила жена футболиста и, заручившись поддержкой Уайза, выпустила новую марку водки 2 декабря.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она представлена в трех фруктовых вкусах – клубничном, апельсиновом и лимонном.

На данный момент 3 бутылки 0,5л стоят 60 фунтов.

Жена Варди уже сняла рекламу продукта вместе с Уайзом – видео получилось довольно забавным.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 2
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Moonspell
То не горілка, то колотуха якась. Цікаво, як то може називатись горілкою (vodka), якщо воно має 28% спирту. 
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+1
movkli
25 градусів, компот)))
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0
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