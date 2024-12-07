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  4. ФОТО.Челси подписал сына легенды Арсенала. Это потенциальный монстр футбола
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07 декабря 2024, 23:12 |
681
1

ФОТО.Челси подписал сына легенды Арсенала. Это потенциальный монстр футбола

Информируем про очень интересный трансфер на юношеском уровне

07 декабря 2024, 23:12 |
681
1
ФОТО.Челси подписал сына легенды Арсенала. Это потенциальный монстр футбола
Youtube. Матис Эбуэ

«Челси» подписал одного из лучших футболистов Англии в возрастной категории U-15 – это Матис Эбуэ, экс-игрок «Уотфорда».

Эту историю рассказывает The Sun. Матис – сын экс-защитника «Арсенала» Эммануэля Эбуэ.

Эбуэ-младший чудесно проявил себя в составе «Уотфорда» и выступал там на уровне U-21.

«Челси» очень серьезно работает по переманиваю топ-талантов в свою академию и трансфер Матиса Эбуэ – это ещё один пример такой работы.

Эбуэ провел три матча за сборную Англии U-16 и забил 1 гол.

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Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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