Другие новости07 декабря 2024, 23:12 |
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ФОТО.Челси подписал сына легенды Арсенала. Это потенциальный монстр футбола
Информируем про очень интересный трансфер на юношеском уровне
07 декабря 2024, 23:12 |
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«Челси» подписал одного из лучших футболистов Англии в возрастной категории U-15 – это Матис Эбуэ, экс-игрок «Уотфорда».
Эту историю рассказывает The Sun. Матис – сын экс-защитника «Арсенала» Эммануэля Эбуэ.
Эбуэ-младший чудесно проявил себя в составе «Уотфорда» и выступал там на уровне U-21.
«Челси» очень серьезно работает по переманиваю топ-талантов в свою академию и трансфер Матиса Эбуэ – это ещё один пример такой работы.
Эбуэ провел три матча за сборную Англии U-16 и забил 1 гол.
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