ФОТО.Челси подписал сына легенды Арсенала. Это потенциальный монстр футбола

«Челси» подписал одного из лучших футболистов Англии в возрастной категории U-15 – это Матис Эбуэ, экс-игрок «Уотфорда».

Эту историю рассказывает The Sun. Матис – сын экс-защитника «Арсенала» Эммануэля Эбуэ.

Эбуэ-младший чудесно проявил себя в составе «Уотфорда» и выступал там на уровне U-21.

«Челси» очень серьезно работает по переманиваю топ-талантов в свою академию и трансфер Матиса Эбуэ – это ещё один пример такой работы.

Эбуэ провел три матча за сборную Англии U-16 и забил 1 гол.