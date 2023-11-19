Сборная прибыла в Леверкузен, юниоры U-19 опозорились, Амосов потерял пояс
Главные новости за 18 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 ноября.
1A. ФОТО. Будет жарко. Сборная Украины прилетела в Леверкузен на матч с Италией
Решающий поединок для украинской команды состоится 20 ноября на «БайАрене»
1B. ФОТО. Готовы к бою с Италией. Сборная Украины улетела в Леверкузен
20 ноября на «БайАрене» пройдет поединок между Италией и Украиной
2A. Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Подопечные Олега Кузнецова пропустили 4 мяча и не смогли ответить
2B. Сборная Англии U-21 разгромила Сербию и приблизилась к Украине в группе F
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан
3A. Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
18 ноября Швейцария, Румыния и Нидерланды получили путевки на ЧЕ в Германии
3B. Армения Петракова упустила победу над Уэльсом в отборе на Евро-2024
Шансы команды на выход в финальную стадию стали заметно ниже
3C. Хет-трик из голов и ассистов Мбаппе. Франция отгрузила 14 мячей Гибралтару
Сборная Нидерландов минимально обыграла Ирландию
3D. Голы Пушкаша и Хаджи принесли Румынии волевую победу над Израилем
Швейцария расписала мировую с Косово
4A. Эвертон может продать Миколенко, если вылетит из АПЛ
«Ириски» отпустят ряд лидеров команды
4B. С Эвертона могут снять еще 9 очков. Что случилось?
«Бернли», «Лестер» и «Лидс» готовят иск против «ирисок» на 300 млн фунтов
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Желько Любенович возглавил Минай
Сербский специалист заменил на этом посту Владимира Шарана
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
Рафаэль Бандейра будет выступать за криворожскую команду
5C. Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
У украинского вратаря одна из самых больших зарплат в клубе
6A. Супердебют Грея. Прометей разгромил Пярну Садам и вышел на 2-е место в ЛЭБЛ
Украинский клуб переиграл команду соперников со счетом 80:49
6B. Шарль Леклер красиво взял поул в Вегасе, Феррари доминирует на трассе
Квалификация с интересными результатами
7A. Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals
Янник в трех сетах выиграл у Даниила
7B. Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Ноле вышел в финал ATP Finals 2023, где сыграет против Янника Синнера
8A. Амосов потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс Bellator
Джейсон Джексон из Ямайки нокаутировал украинца в 3-м раунде
8B. Амосов все же проиграл. Джексон – слишком большой, длиннорукий и мощный
Без шансов для украинца. Жаль
9A. Теневой герой. Миколенко становится все более важным игроком Эвертона
The Athletic – о прогрессе защитника сборной Украины в составе «Ирисок»
9B. Из футболиста – в террористы: история Низара Трабелси
Он более 20 лет провел за решеткой, а в июле 2023-го был признан невиновным
10. Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
Шансы команды Реброва на 2-е место в группе понизились с 41% до 37%
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