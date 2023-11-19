Сборная прибыла в Леверкузен, юниоры U-19 опозорились, Амосов потерял пояс

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 ноября.

1A. ФОТО. Будет жарко. Сборная Украины прилетела в Леверкузен на матч с Италией

Решающий поединок для украинской команды состоится 20 ноября на «БайАрене»

1B. ФОТО. Готовы к бою с Италией. Сборная Украины улетела в Леверкузен

20 ноября на «БайАрене» пройдет поединок между Италией и Украиной

2A. Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово

Подопечные Олега Кузнецова пропустили 4 мяча и не смогли ответить

2B. Сборная Англии U-21 разгромила Сербию и приблизилась к Украине в группе F

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан

3A. Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть

18 ноября Швейцария, Румыния и Нидерланды получили путевки на ЧЕ в Германии

3B. Армения Петракова упустила победу над Уэльсом в отборе на Евро-2024

Шансы команды на выход в финальную стадию стали заметно ниже

3C. Хет-трик из голов и ассистов Мбаппе. Франция отгрузила 14 мячей Гибралтару

Сборная Нидерландов минимально обыграла Ирландию

3D. Голы Пушкаша и Хаджи принесли Румынии волевую победу над Израилем

Швейцария расписала мировую с Косово

4A. Эвертон может продать Миколенко, если вылетит из АПЛ

«Ириски» отпустят ряд лидеров команды

4B. С Эвертона могут снять еще 9 очков. Что случилось?

«Бернли», «Лестер» и «Лидс» готовят иск против «ирисок» на 300 млн фунтов

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Желько Любенович возглавил Минай

Сербский специалист заменил на этом посту Владимира Шарана

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса

Рафаэль Бандейра будет выступать за криворожскую команду

5C. Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике

У украинского вратаря одна из самых больших зарплат в клубе

6A. Супердебют Грея. Прометей разгромил Пярну Садам и вышел на 2-е место в ЛЭБЛ

Украинский клуб переиграл команду соперников со счетом 80:49

6B. Шарль Леклер красиво взял поул в Вегасе, Феррари доминирует на трассе

Квалификация с интересными результатами

7A. Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals

Янник в трех сетах выиграл у Даниила

7B. Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире

Ноле вышел в финал ATP Finals 2023, где сыграет против Янника Синнера

8A. Амосов потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс Bellator

Джейсон Джексон из Ямайки нокаутировал украинца в 3-м раунде

8B. Амосов все же проиграл. Джексон – слишком большой, длиннорукий и мощный

Без шансов для украинца. Жаль

9A. Теневой герой. Миколенко становится все более важным игроком Эвертона

The Athletic – о прогрессе защитника сборной Украины в составе «Ирисок»

9B. Из футболиста – в террористы: история Низара Трабелси

Он более 20 лет провел за решеткой, а в июле 2023-го был признан невиновным

10. Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро

Шансы команды Реброва на 2-е место в группе понизились с 41% до 37%