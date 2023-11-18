Из футболиста – в террористы: история Низара Трабелси

Если вы решите поискать на Transfermarkt футболиста под именем Низар Трабелси, то поиск не выдаст вам ровным счетом ничего. Словно и не было такого игрока, хотя на самом деле это не так. В конце 80-х и начале 90-х годов минувшего века футболист с таким именем и фамилией пытался делать первые шаги в Европе, однако в какой-то момент его жизненная тропа свернула не туда, и вместо классной карьеры Низар Трабелси был обвинен в терроризме, а впоследствии провел за решеткой более двадцати лет…

Низар Трабелси появился на свет 2 июля 1970 года, а увлекаться футболом стал после того, как увидел матчи национальной сборной Туниса против Мексики (3:1) и ФРГ (0:0) на чемпионате мира-1978, проходившем на полях Аргентины. И пускай африканская сборная, несмотря на два качественно проведенных матча, тогда так и не смогла выйти в плей-офф, однако юный Трабелси твердо решил стать футболистом.

Уже через десять лет, в 1988-м, Низар Трабелси являлся членом олимпийской сборной Туниса по футболу, а весной 1989-го амбициозный полузащитник отправился покорять Европу. Сперва Трабелси забраковали на просмотре в бельгийском Стандарде, но затем ему удалось трудоустроиться в Германии – в Фортуне из Дюссельдорфа.

Выйти на серьезный уровень Трабелси длительное время не удавалось. Он выступал за полупрофессиональные и аматорские коллективы в Германии, пока наконец не «слетел с катушек». В 24 года у Низара возникли серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Футболист плотно «подсел» на кокаин, из-за чего схлопотал дисквалификацию и вынужден был навсегда распрощаться с футболом.

Осознавая свои проблемы, Трабелси погрузился в религию, которую рассматривал для себя как своего рода спасательный круг. В этот период, как считается, Низар связался с исламскими радикалами, проповедовавшими военный джихад – «священную войну» против врагов мусульман. По этой причине экс-футболист Фортуны и олимпийской сборной Туниса попросту «исчез с радаров» на несколько лет. Он переехал в Саудовскую Аравию, где полтора года обучался в медресе – мусульманском религиозно-просветительском и учебном заведении, выпускники которого получают право поступать в университет.

После возвращения из Саудовской Аравии Низар Трабелси сообщил членам своей семьи, что отныне собирается «служить Аллаху». Для этого он сменил место обитания, переехав жить в приграничный район между Афганистаном и Пакистаном, являвшийся главным оплотом Аль-Каиды – одной из самых крупных международных террористических организаций.

Там Трабелси повстречался с Усамой бен Ладеном – основателем и многолетним лидером Аль-Каиды. Причем уже на первой их встрече бывший террорист № 1, который в мае 2011 года был уничтожен американским подразделением сил специального назначения в рамках проведения соответствующей операции, поразил Низара тем, что знал о его прежней жизни абсолютно все – в частности, располагал данными о непродолжительной футбольной карьере Трабелси в Европе.

Впоследствии на первом суде Низар Трабелси даже заявил: «Он сказал мне, что он для меня как отец. Я люблю его за это». И пускай впоследствии тунисец от этих слов отказался, однако произошло это по прошествии многих лет с момента, когда они были произнесены публично…

Как установило следствие, встреча Низара Трабелси и Усамы бен Ладена вряд ли была случайной. После нее экс-футболиста начали готовить для проведения террористического акта на территории Бельгии, за что Трабелси, в конце концов, и был арестован. 13 сентября 2001 года, спустя два дня после масштабных терактов на территории США, ответственность за которые на себя взяла Аль-Каида, Низар был взят под стражу в своей бельгийской квартире по подозрению в подготовке и организации нападения на авиабазу Кляйне-Брогель, которая является базой для 701-й эскадрильи поддержки боеприпасов ВВС США, предположительно отвечающей за присмотр за ядерными бомбами.

По версии прокуроров, Трабелси и другие заговорщики обсуждали различные возможные цели для теракта-смертника, для чего Низар прошел соответствующее обучение, научившись закладывать взрывчатку. Экс-футболиста сперва подозревали в заговоре с целью нападения на посольство США в Париже, для чего Трабелси якобы должен был одеться в деловой костюм, под который спрятать привязанную к себе бомбу. Ее активация должна была произойти в тот момент, когда экс-футболист войдет в посольство.

Но позже заговорщики выбрали иной объект – авиабазу Кляйне-Брогель, за которой вели разведку, а также скупали большое количество химикатов по всей Европе, необходимых для изготовления 1000-килограммовой бомбы. В квартире Трабелси в Брюсселе оперативники обнаружили, что химическая формула для создания бомбы была написана на страницах книги о футболе. Впоследствии на процессе в США помощник прокурора Томас Сондерс отметил, что те же самые материалы для изготовления бомбы были найдены и в подвале египетского ресторана в центре Брюсселя, принадлежащего другу Трабелси.

«Есть только один вердикт, соответствующий этим доказательствам: обвиняемый Низар Трабелси виновен», – заявил Сондерс.

Но сперва Трабелси судили в Бельгии. В сентябре 2003 года Низар был признан виновным и приговорен к 10 годам заключения за подготовку нападения на авиабазу Кляйне-Брогель в контексте террористической деятельности Аль-Каиды. Спустя всего три года после этого, в 2006-м, власти США предъявили в адрес Трабелси обвинения по четырем пунктам, связанным с организацией и финансированием терроризма.

Однако сперва Трабелси отбыл полностью тюремное заключение в Бельгии, и лишь в 2013-м перед властями европейской страны встал вопрос о его экстрадиции в США. Сам Низар был категорически против подобной «высылки», утверждая, что за океаном он не сможет защитить себя должным образом и будет лишен возможности к справедливому суду. Однако в итоге власти Бельгии, заручившись обещаниями американской стороны, что Трабелси будет содержаться в хороших условиях и что к нему не будет применена смертная казнь, пошли на экстрадицию.

Что правда, уже после того, как Трабелси был перевезен в США, Европейский суд по правам человека, в который успел обратиться Низар, встал на его сторону, признав, что потенциальное пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, которое «светило» экс-футболисту за океаном, является бесчеловечным наказанием. Этот судебный орган обязал государство Бельгия выплатить в пользу Трабелси компенсацию в размере 78800 евро, из которых был вычтен долг Низара перед фискальными органами, и он получил полноценные 60 тысяч евро.

Впрочем, от правосудия в США решение Европейского суда по правам человека Низара Трабелси все равно не освобождало. Процесс за океаном существенно затянулся, что было связано с необходимостью дождаться окончания всех юридических процессов в Европе. Все это время тунисец находился в одной из тюрем неподалеку от Вашингтона.

Как заявил во время процесса помощник прокурора Сондерс, Трабелси на первом судебном заседании в Бельгии признался в планировании теракта и называл бен Ладена своим отцом.

«Меня обучали выполнять возложенную на меня миссию», – сказал Трабелси, слова которого цитировал прокурор.

Однако адвокат Трабелси госпожа Шрофф сообщила присяжным, что любые показания, которые ее клиент дал бельгийским правоохранительным органам, были сделаны под принуждением и не должны восприниматься как факт, учитывая их многочисленные несоответствия.

«Мы все согласны с тем, что он [Низар Трабелси] родился в Тунисе, он хороший футболист и непрестанный собеседник, который делал заявление за заявлением бельгийским властям. Большинство его заявлений, если не все, не могли быть объективно подтверждены».

Адвокат призвала присяжных иметь в виду тот факт, что предполагаемое признание, сделанное ее клиентом, состоялось еще в июне 2002 года, через девять месяцев после его первоначального ареста в 2001-м. По ее словам, «в лапах» бельгийской правовой системы Трабелси «чувствовал себя пресловутым ягненком, которого ведут на бойню».

Также юристы Трабелси добивались освобождения своего клиента и в Европе. В частности, через Апелляционный суд Брюсселя, который в итоге постановил, что человек не может быть дважды осужденным за одно и то же преступление.

14 июля 2023 года присяжные в федеральном суде США признали Низара Трабелси невиновным, а в Министерстве юстиции США отказались давать какие-либо комментарии относительно этого приговора.

По последней информации американских и европейских СМИ, в настоящий момент Низар Трабелси все еще находится под стражей в центре содержания иностранцев в США. Контакты 53-летнего тунисца с близкими ограничены, а в сентябре он объявлял голодовку, требуя освобождения и возможности свободно вернуться в Бельгию, где проживает его семья.

Известно, что власти США всерьез рассматривают запрос на экстрадицию Трабелси, поступивший от Туниса. В африканской стране в отношении Низара ранее также был открыт ряд уголовных дел, по которым экс-футболиста заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Сам Трабелси заявлял, что будет подвергнут пыткам, если его выдадут властям Туниса.

Вернуться же в Бельгию Трабелси не имеет возможности, так как для этого необходим официальный запрос от Министерства юстиции этого государства, а там в ситуацию предпочитают не вмешиваться, подчеркивая, что Низар не имеет бельгийского гражданства и что его брак с гражданкой Бельгии «был исключительно религиозным»…

Текст: meta.ua/sport