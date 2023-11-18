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Молодежные турниры
18 ноября 2023, 13:56 | Обновлено 18 ноября 2023, 15:00
4538
51

Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово

Подопечные Олега Кузнецова пропустили 4 мяча и не смогли ответить

18 ноября 2023, 13:56 | Обновлено 18 ноября 2023, 15:00
4538
51
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
УАФ

Юношеская сборная Украины по футболу разгромно уступила Косово (0:4) в матче квалификации к Евро-2024.

На 22-й минуте поединка счет во встрече открыл Эльвир Гашияни. На пропущенный гол Олег Кузнецов отреагировал тройной заменой в перерыве, но Деркач, Саленко и Микитюк, которые вышли вместо Кремчанина, Михайлива и Ващенко, никак не смогли изменить ход встречи.

На 64-й минуте удвоил преимущество косоваров Элиот Буюпи, а уже через 15 минут Эльвир Гашияни оформил дубль. Добил Украину голом на 90+2-й минуте Элмедин Рама.

21 ноября в 12:00 команда сыграет последний матч группового этапа отбора против сборной Словакии.

Квалификация к Евро-2024 U-19. Группа 7. 2-й тур.

Украина U-19 – Косово U-19 – 0:4

Голы: Гашиян, 22, 79, Буюпи, 64, Рама, 90+2

Состав Украины U-19: Фесюк, Гусев, Мельниченко, Тарас, Огарков, Ващенко (Микитюк, 46), Михайлов (Саленко, 46), Тутеров (Панченко, 71), Мануйлов, Кремчанин (Деркач, 71), Пономаренко (Пищур, 81).

Украина U-19: Фесюк, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусев, Михайлив (Саленко, 46), Ващенко (Микитюк, 46), Кремчанин (Деркач, 46), Мануйлов, Тутеров (Панченко, 71), Пономаренко (Пищур, 81).

Косово U-19: Кела, Добруна, Зекирай, Силай, Кодра (Ибрагими, 55), Локай (Шахини, 83), Милай, Гербовчи (Рама, 71), Яшари (Талла, 71), Буюпи, Гашиян (Гаши, 83).

Предупреждения: Михавко, 68 – Кодра, 36.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 51
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zelc006
МАЖОРОВ НАБРАЛИ...
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+8
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Ігор Бойко
Давайте далі призначайте совкових тренерів, які інтернетом користуватися не вміють і запрошують в збірну гравців по-блату
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+6
fedd1979
Мда... При будь-яких розкладах - не 0:4 Косову... Понад 10 років кормиться різними юнацькими збірними України, а підсумок все той же. І навіть все гірше. І не хотів би згадувати про Кревсуна, але...
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+6
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apepa
кузнецова в отставку!!!
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+4
Ігор Бойко
Євгеній Пастух, 19 років,  14 матчів в основі Руху, 3 забиті голи. Не потрібно їхати за кордон переглядати, не потрібно в інтернеті шукати, просто ключи старий ламповий тєлєк і дивися, як грає Рух без СМС і реєстрації
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT1993
Косово? Ниже плинтуса...
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+3
MrStepanovM .
Яке ж ганьбище!
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+3
Вася Пупкин
А тепер можна і в Бохо до ранку побухати.
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+3
В'ячеслав
Вы охренели хлопцы? Люди гибнут чтобы вы могли играть.Совести увас нет
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+2
turist86
Ганьба, Кузнєцова у відставку! Маючи такий склад, гравців з досвідом юнацької ЛЧ, програвати лівому супернику. Ну і Кревсуну шанс дайте
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+2
AK.228
Шпрот поплив вже😂😂
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+1
Лига конференций без динамо
А дочь  кузнеца дынамовского до 2022 года хорошо у рашки жилось снималось 
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+1
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Лига конференций без динамо
Пол состава дынамаских сердец по блату набрали и тренер п_др кузнецов дырявый вот и результат позорный 
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+1
Kamon
Надеюсь основная сборная так безобразно не сыграет против Италии  
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+1
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Shturmgewehr
Треба вже сайту ввести блокування дегенеративних коментарів і коментаторів, а то сайт скотиться до рівня "помийної" трибуни!
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0
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Batya
це ймовірно ті. що по клубах шаряться...
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0
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Лига конференций без динамо
динамовское гуано кузнецов п_др ,ещё больше нужно брать деток суркисов, саленко,гусевых  и.т.д позорники 
От кревсуна привет вам всем 
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0
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AK.228
Ні, шпрот, ганьба кузнецовська дуже подобається вболівальникам 🤪🤪
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-1
Лига конференций без динамо
 дынамовское гуано zporty  все про сосание,привыкли сосать теперь не успокоятся 
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-1
⬆️
 За Люксембург?   Мы же не признаём Косово.
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-1
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