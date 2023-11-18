Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово

Юношеская сборная Украины по футболу разгромно уступила Косово (0:4) в матче квалификации к Евро-2024.

На 22-й минуте поединка счет во встрече открыл Эльвир Гашияни. На пропущенный гол Олег Кузнецов отреагировал тройной заменой в перерыве, но Деркач, Саленко и Микитюк, которые вышли вместо Кремчанина, Михайлива и Ващенко, никак не смогли изменить ход встречи.

На 64-й минуте удвоил преимущество косоваров Элиот Буюпи, а уже через 15 минут Эльвир Гашияни оформил дубль. Добил Украину голом на 90+2-й минуте Элмедин Рама.

21 ноября в 12:00 команда сыграет последний матч группового этапа отбора против сборной Словакии.

Квалификация к Евро-2024 U-19. Группа 7. 2-й тур.

Украина U-19 – Косово U-19 – 0:4

Голы: Гашиян, 22, 79, Буюпи, 64, Рама, 90+2

Состав Украины U-19: Фесюк, Гусев, Мельниченко, Тарас, Огарков, Ващенко (Микитюк, 46), Михайлов (Саленко, 46), Тутеров (Панченко, 71), Мануйлов, Кремчанин (Деркач, 71), Пономаренко (Пищур, 81).

Украина U-19: Фесюк, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусев, Михайлив (Саленко, 46), Ващенко (Микитюк, 46), Кремчанин (Деркач, 46), Мануйлов, Тутеров (Панченко, 71), Пономаренко (Пищур, 81).

Косово U-19: Кела, Добруна, Зекирай, Силай, Кодра (Ибрагими, 55), Локай (Шахини, 83), Милай, Гербовчи (Рама, 71), Яшари (Талла, 71), Буюпи, Гашиян (Гаши, 83).

Предупреждения: Михавко, 68 – Кодра, 36.

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