Эвертон может продать Миколенко, если вылетит из АПЛ
«Ириски» отпустят ряд лидеров команды
Штраф в размере 10 очков поставил «Эвертон» под серьезную угрозу вылета из АПЛ. Это может вынудить клуб продать ряд ведущих игроков команды.
По мнению The Sun, в случае вылета «Эвертон» может продать семерых топ-игроков команды. Среди них – левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, чья трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
Кроме него, «Эвертон» могут покинуть вратарь Джордан Пикфорд, защитники Джаррад Брантвейт и Джеймс Тарковски, полузащитник Амаду Онана, вингер Дуайт Макнил и нападающий Доминик Калверт-Льюин.
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