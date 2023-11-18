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Англия
18 ноября 2023, 19:32 | Обновлено 18 ноября 2023, 19:35
2992
10

Эвертон может продать Миколенко, если вылетит из АПЛ

«Ириски» отпустят ряд лидеров команды

18 ноября 2023, 19:32 | Обновлено 18 ноября 2023, 19:35
2992
10
Эвертон может продать Миколенко, если вылетит из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Штраф в размере 10 очков поставил «Эвертон» под серьезную угрозу вылета из АПЛ. Это может вынудить клуб продать ряд ведущих игроков команды.

По мнению The Sun, в случае вылета «Эвертон» может продать семерых топ-игроков команды. Среди них – левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, чья трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Кроме него, «Эвертон» могут покинуть вратарь Джордан Пикфорд, защитники Джаррад Брантвейт и Джеймс Тарковски, полузащитник Амаду Онана, вингер Дуайт Макнил и нападающий Доминик Калверт-Льюин.

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Эвертон Виталий Миколенко Джордан Пикфорд Джеймс Тарковски Амаду Онана Дуайт Макнил Доминик Калверт-Льюин трансферы трансферы АПЛ
Источник The Sun
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Комментарии 10
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SuperMario
Если еще не минуснут Эвертон,то я думаю они все равно останутся.. Слишком уж слабые новички АПЛ..
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+2
Gargantua
Тарковски усилил бы кого угодно в АПЛ, возможно кроме Сити
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0
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fifa2020
Тотенгем, МЮ, Арсенал, Челсі - думаю не відказалися би від нього! Він розкрився, коли Евертон почав грати вперед, а не сидіти в своїй штрафній, як до цього! А ці команди грають в атакуючий футбол!
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-2
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