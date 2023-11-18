Эвертон может продать Миколенко, если вылетит из АПЛ

Штраф в размере 10 очков поставил «Эвертон» под серьезную угрозу вылета из АПЛ. Это может вынудить клуб продать ряд ведущих игроков команды.

По мнению The Sun, в случае вылета «Эвертон» может продать семерых топ-игроков команды. Среди них – левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, чья трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Кроме него, «Эвертон» могут покинуть вратарь Джордан Пикфорд, защитники Джаррад Брантвейт и Джеймс Тарковски, полузащитник Амаду Онана, вингер Дуайт Макнил и нападающий Доминик Калверт-Льюин.