Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть

18 ноября состоялись матчи группового отборочного раунда Евро-2024.

Сборная Швейцарии неожиданно не сумела обыграть Косово, сыграв вничью 1:1. Однако 1 очка хватило швейцарцам, чтобы гарантировать себе участие в финальной части ЧЕ-2024 в Германии, заняв минимум 2-е место в группе I.

Команда Румынии выиграла у Израиля в гостях 2:1 и, также как и Швейцария, вышла на Евро из квартета I.

Национальная сборная Нидерландов минимально обыграла Ирландию и стала второй командой, которая вышла на ЧЕ из группы В после Франции.

Евро-2024. Квалификация. 18 ноября

Армения – Уэльс – 1:1

беларусь – Андорра – 1:0

– Андорра – 1:0 Латвия – Хорватия – 0:2

– 0:2 Израиль – Румыния – 1:2

– 1:2 Нидерланды – Ирландия – 1:0

– Ирландия – 1:0 Франция – Гибралтар – 14:0

– Гибралтар – 14:0 Швейцария – Косово – 1:1

Уже известны 16 команд, которые вышли на Евро-2024:

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