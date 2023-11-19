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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 00:15 | Обновлено 19 ноября 2023, 00:43
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Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть

18 ноября Швейцария, Румыния и Нидерланды получили путевки на ЧЕ в Германии

19 ноября 2023, 00:15 | Обновлено 19 ноября 2023, 00:43
2201
0
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября состоялись матчи группового отборочного раунда Евро-2024.

Сборная Швейцарии неожиданно не сумела обыграть Косово, сыграв вничью 1:1. Однако 1 очка хватило швейцарцам, чтобы гарантировать себе участие в финальной части ЧЕ-2024 в Германии, заняв минимум 2-е место в группе I.

Команда Румынии выиграла у Израиля в гостях 2:1 и, также как и Швейцария, вышла на Евро из квартета I.

Национальная сборная Нидерландов минимально обыграла Ирландию и стала второй командой, которая вышла на ЧЕ из группы В после Франции.

Евро-2024. Квалификация. 18 ноября

  • Армения – Уэльс – 1:1
  • беларусь – Андорра – 1:0
  • Латвия – Хорватия – 0:2
  • Израиль – Румыния – 1:2
  • Нидерланды – Ирландия – 1:0
  • Франция – Гибралтар – 14:0
  • Швейцария – Косово – 1:1

Уже известны 16 команд, которые вышли на Евро-2024:

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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