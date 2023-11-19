Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
18 ноября Швейцария, Румыния и Нидерланды получили путевки на ЧЕ в Германии
18 ноября состоялись матчи группового отборочного раунда Евро-2024.
Сборная Швейцарии неожиданно не сумела обыграть Косово, сыграв вничью 1:1. Однако 1 очка хватило швейцарцам, чтобы гарантировать себе участие в финальной части ЧЕ-2024 в Германии, заняв минимум 2-е место в группе I.
Команда Румынии выиграла у Израиля в гостях 2:1 и, также как и Швейцария, вышла на Евро из квартета I.
Национальная сборная Нидерландов минимально обыграла Ирландию и стала второй командой, которая вышла на ЧЕ из группы В после Франции.
Евро-2024. Квалификация. 18 ноября
- Армения – Уэльс – 1:1
- беларусь – Андорра – 1:0
- Латвия – Хорватия – 0:2
- Израиль – Румыния – 1:2
- Нидерланды – Ирландия – 1:0
- Франция – Гибралтар – 14:0
- Швейцария – Косово – 1:1
Уже известны 16 команд, которые вышли на Евро-2024:
Турнирные таблицы
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