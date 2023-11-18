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Евро
Нидерланды
18.11.2023 21:45 – FT 1 : 0
Ирландия
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Франция
18 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 18 ноября 2023, 23:47
919
5

Хет-трик из голов и ассистов Мбаппе. Франция отгрузила 14 мячей Гибралтару

Сборная Нидерландов минимально обыграла Ирландию

18 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 18 ноября 2023, 23:47
919
5
Хет-трик из голов и ассистов Мбаппе. Франция отгрузила 14 мячей Гибралтару
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября состоялись матчи 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе B.

Сборная Франции на своем поле разгромила Гибралтар со счетом 14:0. Хет-триком и 3 ассистами отметился звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Свой 3-й гол Килиан забил приблизительно с 40 метров.

Нидерланды параллельном поединке квартета минимально выиграли у Ирландии 1:0. Единственный гол на 12-й минуте забил Ваут Вегхорст.

Благодаря этой победе Нидерланды гарантировали себе участие в финальной части Евро-2024.

У Франции после 7 туров 21 очко.

Евро-2024. Квалификация

Группа В. 9-й тур

Франция – Гибралтар – 14:0

Голы: Сантос, 3 (автогол), Тюрам, 6, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 (пен.), 75, 82, Клаусс, 34, Коман, 36, 66, Фофана, 37, Рабьо, 64, Дембеле, 73 Жиру, 89, 90+1

Нидерланды – Ирландия – 1:0

Гол: Вегхорст, 12

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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nivavn
Ці Французи ПРОСТО довбдні!!! Який сенс отак знущатись??? Є якась футбольна культура...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Нельзя так с людьми
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0
Андрей Залищук
Є рекорд відборів!
Ответить
0
Vitaliy M
Ну шо, давольні?
Ответить
0
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