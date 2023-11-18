Хет-трик из голов и ассистов Мбаппе. Франция отгрузила 14 мячей Гибралтару
Сборная Нидерландов минимально обыграла Ирландию
18 ноября состоялись матчи 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе B.
Сборная Франции на своем поле разгромила Гибралтар со счетом 14:0. Хет-триком и 3 ассистами отметился звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Свой 3-й гол Килиан забил приблизительно с 40 метров.
Нидерланды параллельном поединке квартета минимально выиграли у Ирландии 1:0. Единственный гол на 12-й минуте забил Ваут Вегхорст.
Благодаря этой победе Нидерланды гарантировали себе участие в финальной части Евро-2024.
У Франции после 7 туров 21 очко.
Евро-2024. Квалификация
Группа В. 9-й тур
Франция – Гибралтар – 14:0
Голы: Сантос, 3 (автогол), Тюрам, 6, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 (пен.), 75, 82, Клаусс, 34, Коман, 36, 66, Фофана, 37, Рабьо, 64, Дембеле, 73 Жиру, 89, 90+1
Нидерланды – Ирландия – 1:0
Гол: Вегхорст, 12
QUATORZE 👊— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 18, 2023
Le doublé pour @_OlivierGiroud_ 🔥
14-0 | #FRAGIB | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/7zqOkEdZtA
#EURO2024, 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗘! 🦁#NothingLikeOranje #CreateHistory pic.twitter.com/NViXEvrLg6— OnsOranje (@OnsOranje) November 18, 2023
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