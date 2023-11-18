Хет-трик из голов и ассистов Мбаппе. Франция отгрузила 14 мячей Гибралтару

18 ноября состоялись матчи 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе B.

Сборная Франции на своем поле разгромила Гибралтар со счетом 14:0. Хет-триком и 3 ассистами отметился звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Свой 3-й гол Килиан забил приблизительно с 40 метров.

Нидерланды параллельном поединке квартета минимально выиграли у Ирландии 1:0. Единственный гол на 12-й минуте забил Ваут Вегхорст.

Благодаря этой победе Нидерланды гарантировали себе участие в финальной части Евро-2024.

У Франции после 7 туров 21 очко.

Евро-2024. Квалификация

Группа В. 9-й тур

Франция – Гибралтар – 14:0

Голы: Сантос, 3 (автогол), Тюрам, 6, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 (пен.), 75, 82, Клаусс, 34, Коман, 36, 66, Фофана, 37, Рабьо, 64, Дембеле, 73 Жиру, 89, 90+1

Нидерланды – Ирландия – 1:0

Гол: Вегхорст, 12