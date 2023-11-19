14 мячей! В игре Франции и Гибралтара побито множество голевых рекордов

В матче 9-го тура квалификации Евро-2024 сборная Франции разгромила Гибралтар (14:0). Форвард французов Килиан Мбаппе сделал хет-трик.

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В этом матче побито много статистических рекордов.

🔹 Это наибольшая победа в истории квалификаций чемпионата Европы. Ранее рекорд был у матча Германии и Сан-Марино (13:0), сыгранном в 2006 году.

🔹 Эта наибольшая победа для сборной Франции в истории. Ранее рекордным был матч французов против сборной Азербайджана (10:0) в 1995 году.

🔹 Это самое крупное поражение сборной Гибралтара в истории. До этого команда пропускала максимум 9 мячей – 0:9 от Бельгии в 2017 году.

🔹 Одна команда забила 14 голов в матче сборных впервые с 1967 года, когда Дания разгромила Исландию в спарринге (14:2).

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 18 ноября

Франция – Гибралтар – 14:0

Голы: Сантос, 3 (автогол), М. Тюрам, 4, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 (пен), 74, 82, Клосс, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабьо, 63, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1

Видеообзор матча