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  4. Франция – Гибралтар – 14:0. Побито много рекордов. Видео голов и обзор
Евро
Франция
18.11.2023 21:45 – FT 14 : 0
Гибралтар
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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 02:35 | Обновлено 19 ноября 2023, 03:03
75
0

Франция – Гибралтар – 14:0. Побито много рекордов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

19 ноября 2023, 02:35 | Обновлено 19 ноября 2023, 03:03
75
0
Франция – Гибралтар – 14:0. Побито много рекордов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Франции, гарантировав себе ранее путевку на Евро, разгромила Гибралтар (14:0).

В этом матче побито много статистических рекордов.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 18 ноября

Франция – Гибралтар – 14:0

Голы: Сантос, 3 (автогол), М. Тюрам, 4, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 (пен), 74, 82, Клосс, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабьо, 63, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Франция).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Франция).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Фофана (Франция).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Франция).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Клаус (Франция).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
18’
Итан Сантос (Гибралтар) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (Франция).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Франция).
3’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Итан Сантос (Гибралтар).
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Источник Sport.ua
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