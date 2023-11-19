Франция – Гибралтар – 14:0. Побито много рекордов. Видео голов и обзор
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18 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
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Сборная Франции, гарантировав себе ранее путевку на Евро, разгромила Гибралтар (14:0).
В этом матче побито много статистических рекордов.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 18 ноября
Франция – Гибралтар – 14:0
Голы: Сантос, 3 (автогол), М. Тюрам, 4, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 (пен), 74, 82, Клосс, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабьо, 63, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1
Видеообзор матча
События матча
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