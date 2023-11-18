Матчи Нидерландов и Франции в отборе к Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE

18 ноября состоятся матчи 9-го тура группового отборочного этапа Евро-2024.

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В группе I Израиль сыграет против Румынии, а Швейцария встретится с Косово.

В квартете B Франция примет Гибралтар, а Нидерланды проведут поединок против Ирландии.

Израиль – Румыния. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Нидерланды – Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Франция – Гибралтар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Швейцария – Косово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция