18.11.2023 21:45 – перерыв 1 : 0
Чемпионат Европы18 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 18 ноября 2023, 21:48
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Матчи Нидерландов и Франции в отборе к Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляицию матчей квалификации Евро-2024
18 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 18 ноября 2023, 21:48
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18 ноября состоятся матчи 9-го тура группового отборочного этапа Евро-2024.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе I Израиль сыграет против Румынии, а Швейцария встретится с Косово.
В квартете B Франция примет Гибралтар, а Нидерланды проведут поединок против Ирландии.
Израиль – Румыния. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нидерланды – Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Франция – Гибралтар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Швейцария – Косово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
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