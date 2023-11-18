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Евро
Нидерланды
18.11.2023 21:45 – перерыв 1 : 0
Ирландия
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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 18 ноября 2023, 21:48
336
0

Матчи Нидерландов и Франции в отборе к Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляицию матчей квалификации Евро-2024

18 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 18 ноября 2023, 21:48
336
0
Матчи Нидерландов и Франции в отборе к Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября состоятся матчи 9-го тура группового отборочного этапа Евро-2024.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе I Израиль сыграет против Румынии, а Швейцария встретится с Косово.

В квартете B Франция примет Гибралтар, а Нидерланды проведут поединок против Ирландии.

Израиль – Румыния. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Нидерланды – Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Франция – Гибралтар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Швейцария – Косово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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