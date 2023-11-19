Чемпионат Европы19 ноября 2023, 04:38 | Обновлено 19 ноября 2023, 05:16
53
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Швейцария – Косово – 1:1. Ничьей для кантонов хватило. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
19 ноября 2023, 04:38 | Обновлено 19 ноября 2023, 05:16
53
0
18 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
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Сборная Швейцария сыграла с командой Косова (1:1). Этого результата для сборной кантонов оказалось достаточно, чтобы выйти напрямую на Евро-2024.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 18 ноября
Швейцария – Косово – 1:1
Голы: Варгас, 47 – Хюсени, 82
Видеообзор матча
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Мухамет Хюсени (Косово).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Швейцария).
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