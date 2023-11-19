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Евро
Швейцария
18.11.2023 21:45 – FT 1 : 1
Косово
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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 04:38 | Обновлено 19 ноября 2023, 05:16
53
0

Швейцария – Косово – 1:1. Ничьей для кантонов хватило. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

19 ноября 2023, 04:38 | Обновлено 19 ноября 2023, 05:16
53
0
Швейцария – Косово – 1:1. Ничьей для кантонов хватило. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Швейцария сыграла с командой Косова (1:1). Этого результата для сборной кантонов оказалось достаточно, чтобы выйти напрямую на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 18 ноября

Швейцария – Косово – 1:1

Голы: Варгас, 47 – Хюсени, 82

Видеообзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Мухамет Хюсени (Косово).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Швейцария).
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Евро-2024 видео голов и обзор сборная Швейцарии по футболу сборная Косова по футболу
Источник Sport.ua
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