Швейцария – Косово – 1:1. Ничьей для кантонов хватило. Видео голов и обзор

18 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

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Сборная Швейцария сыграла с командой Косова (1:1). Этого результата для сборной кантонов оказалось достаточно, чтобы выйти напрямую на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 18 ноября

Швейцария – Косово – 1:1

Голы: Варгас, 47 – Хюсени, 82

Видеообзор матча