Голы Пушкаша и Хаджи принесли Румынии волевую победу над Израилем

18 ноября состоялись матчи 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе I.

Румыния одержала волевую победу над Израилем на нейтральном поле в Венгрии. Швейцария не смогла обыграть Косово, но обе команды уже вышли на Евро.

В заключительном туре Румыния примет Швейцарию, хозяева будет достаточно не проиграть, чтобы финишировать первыми.

Евро-2024. Квалификация. 9-й тур

Группа I

Израиль – Румыния – 1:2

Голы: Захави (2) – Пушкаш (10), Хаджи (63).

Швейцария – Косово – 1:1

Голы: Варгас (47) – Хюсени (82).