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Евро
Израиль
18.11.2023 21:45 – FT 1 : 2
Румыния
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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 19 ноября 2023, 00:10
216
0

Голы Пушкаша и Хаджи принесли Румынии волевую победу над Израилем

Швейцария расписала мировую с Косово

18 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 19 ноября 2023, 00:10
216
0
Голы Пушкаша и Хаджи принесли Румынии волевую победу над Израилем
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября состоялись матчи 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе I.

Румыния одержала волевую победу над Израилем на нейтральном поле в Венгрии. Швейцария не смогла обыграть Косово, но обе команды уже вышли на Евро.

В заключительном туре Румыния примет Швейцарию, хозяева будет достаточно не проиграть, чтобы финишировать первыми.

Евро-2024. Квалификация. 9-й тур

Группа I

Израиль – Румыния – 1:2
Голы: Захави (2) – Пушкаш (10), Хаджи (63).

Швейцария – Косово – 1:1
Голы: Варгас (47) – Хюсени (82).

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сборная Израиля по футболу
Источник Sport.ua
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