Чемпионат Европы18 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 19 ноября 2023, 00:10
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Голы Пушкаша и Хаджи принесли Румынии волевую победу над Израилем
Швейцария расписала мировую с Косово
18 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 19 ноября 2023, 00:10
216
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18 ноября состоялись матчи 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе I.
Румыния одержала волевую победу над Израилем на нейтральном поле в Венгрии. Швейцария не смогла обыграть Косово, но обе команды уже вышли на Евро.
В заключительном туре Румыния примет Швейцарию, хозяева будет достаточно не проиграть, чтобы финишировать первыми.
Евро-2024. Квалификация. 9-й тур
Группа I
Израиль – Румыния – 1:2
Голы: Захави (2) – Пушкаш (10), Хаджи (63).
Швейцария – Косово – 1:1
Голы: Варгас (47) – Хюсени (82).
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