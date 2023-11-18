Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Будет жарко. Сборная Украины прилетела в Леверкузен на матч с Италией
Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 22:10 |
776
0

ФОТО. Будет жарко. Сборная Украины прилетела в Леверкузен на матч с Италией

Решающий поединок для украинской команды состоится 20 ноября на «БайАрене»

18 ноября 2023, 22:10 |
776
0
ФОТО. Будет жарко. Сборная Украины прилетела в Леверкузен на матч с Италией
УАФ. Александр Тымчик и Виктор Цыганков

Заключительный день подготовки в польском Гданьске национальная сборная Украины начала с фитнес-занятия.

Вчерашняя тренировка на вязком мокром газоне, да еще при первом снеге и низкие температуры, стала достаточной физической нагрузкой. Сегодня ребята получили возможность функционально поработать в зале.

Тренер по физподготовке Виталий Кулыба разделил занятия на три этапа: растяжка, работа на велотренажере и теннисбол. Таким образом, группы футболистов сменяли друг друга через определенный интервал времени.

После обеда сине-желтые покинули Hotel Grano, который с понедельника был их резиденцией, и отправились на аэродром. Полет в Кёльн длился полтора часа. После этого украинцы проехали еще 25 км автобусом и в 19:00 прибыли в гостиницу, расположенную непосредственно на стадионе «БайАрена». Именно здесь 20 ноября состоится решающий матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия.

А накануне сборная Украины проведет на поле «БайАрены» официальную тренировку, которая начнется в 17:00 (первые 15 минут будут открыты для медиа). За полчаса до этого главный тренер национальной команды Сергей Ребров и один из игроков сине-желтых встретятся с медиа в формате пресс-конференции.

ФОТО. Будет жарко. Сборная Украины прилетела в Леверкузен на матч с Италией

foto-budet-zharko-sbornaya-ukrainy-priletela-v-leverkuzen-na-match-s-italiey
foto-budet-zharko-sbornaya-ukrainy-priletela-v-leverkuzen-na-match-s-italiey-foto-1
foto-budet-zharko-sbornaya-ukrainy-priletela-v-leverkuzen-na-match-s-italiey-foto-2
foto-budet-zharko-sbornaya-ukrainy-priletela-v-leverkuzen-na-match-s-italiey-foto-3
foto-budet-zharko-sbornaya-ukrainy-priletela-v-leverkuzen-na-match-s-italiey-foto-4
По теме:
Игрок ПСЖ в 17 дебютировал за Францию, забил и заработал удаление соперника
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
фото Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Леверкузен Евро-2024 Италия - Украина перелет Виталий Кулыба
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
Футбол | 18 ноября 2023, 17:00 21
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро

Шансы команды Реброва на 2-е место в группе понизились с 41% до 37%

Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
Футбол | 18 ноября 2023, 07:59 0
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков

17 ноября состоялись 11 матчей отборочного этапа к чемпионату Европы

Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Футбол | 17.11.2023, 23:48
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals
Теннис | 18.11.2023, 18:49
Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals
Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уход Шарана – потеря для Миная»
Футбол | 18.11.2023, 21:55
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уход Шарана – потеря для Миная»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уход Шарана – потеря для Миная»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
16.11.2023, 16:00 13
Футбол
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
17.11.2023, 10:57
Теннис
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
17.11.2023, 08:25
Теннис
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
16.11.2023, 19:25 26
Футбол
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
17.11.2023, 16:00 20
Футбол
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
18.11.2023, 07:40 1
Бокс
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
18.11.2023, 13:56 156
Футбол
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
16.11.2023, 20:10 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем