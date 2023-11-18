ФОТО. Будет жарко. Сборная Украины прилетела в Леверкузен на матч с Италией

Заключительный день подготовки в польском Гданьске национальная сборная Украины начала с фитнес-занятия.

Вчерашняя тренировка на вязком мокром газоне, да еще при первом снеге и низкие температуры, стала достаточной физической нагрузкой. Сегодня ребята получили возможность функционально поработать в зале.

Тренер по физподготовке Виталий Кулыба разделил занятия на три этапа: растяжка, работа на велотренажере и теннисбол. Таким образом, группы футболистов сменяли друг друга через определенный интервал времени.

После обеда сине-желтые покинули Hotel Grano, который с понедельника был их резиденцией, и отправились на аэродром. Полет в Кёльн длился полтора часа. После этого украинцы проехали еще 25 км автобусом и в 19:00 прибыли в гостиницу, расположенную непосредственно на стадионе «БайАрена». Именно здесь 20 ноября состоится решающий матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия.

А накануне сборная Украины проведет на поле «БайАрены» официальную тренировку, которая начнется в 17:00 (первые 15 минут будут открыты для медиа). За полчаса до этого главный тренер национальной команды Сергей Ребров и один из игроков сине-желтых встретятся с медиа в формате пресс-конференции.

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