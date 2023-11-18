ВИДЕО. Игроки сборной Украины сыграли в теннисбол

Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к последнему матчу отбора к чемпионату Европы 2024 года против Италии.

После тренировки под снегом на открытом поле игроки переместились в помещение, где сыграли в известную среди футболистов игру – теннис-бол.

Правила игры такие же, как в настольном теннисе, но с некоторыми коррективами. Во-первых, футболисты играют 2 на 2. Во-вторых, вместо теннисного мяча используется футбольный. В-третьих, для отбивания снаряда используются не ракетки, а все части тела, кроме рук.

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).

ВИДЕО. Игроки сборной Украины сыграли в теннис-бол