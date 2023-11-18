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Португалия
18 ноября 2023, 16:56 | Обновлено 18 ноября 2023, 16:59
2670
1

Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике

У украинского вратаря одна из самых больших зарплат в клубе

18 ноября 2023, 16:56 | Обновлено 18 ноября 2023, 16:59
2670
1
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, сколько зарабатывает украинский вратарь Анатолий Трубин в португальской «Бенфике», которая купила его у «Шахтера» летом 2023 года.

По действующему контракту с клубом, 22-летний футболист ежегодно получает 3.85 миллиона евро. Этот трудовой договор будет действовать до лета 2028 года, то есть если Анатолий отработает его до конца, то за все время в «Бенфике» заработает 19.25 миллиона евро. Также для всех желающих приобрести вратаря в контракте прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

Больше, чем Трубину, «Бенфика» платит только Давиду Нересу (4.04 млн), Гонсало Гедешу (5.4 млн), Хуану Бернату (8.76 млн) и Анхелю Ди Марии (9.62 млн). Следует отметить, что Бернат и Гедеш играют за лиссабонский клуб только на правах аренды, следовательно, возможно, «Бенфика» покрывает лишь часть их зарплаты.

В этом сезоне Анатолий Трубин провел 12 матчей за «Бенфику», пропустив 11 голов. В 4 матчах украинцу удалось оставить ворота «сухими».

Ранее стало известно, сколько зарабатывают украинцы в АПЛ.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу зарплаты
Источник Capology
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Alex86 1
Неплохо устроился, не даром с шахты захотелось так смыться)
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