Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике

Стало известно, сколько зарабатывает украинский вратарь Анатолий Трубин в португальской «Бенфике», которая купила его у «Шахтера» летом 2023 года.

По действующему контракту с клубом, 22-летний футболист ежегодно получает 3.85 миллиона евро. Этот трудовой договор будет действовать до лета 2028 года, то есть если Анатолий отработает его до конца, то за все время в «Бенфике» заработает 19.25 миллиона евро. Также для всех желающих приобрести вратаря в контракте прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

Больше, чем Трубину, «Бенфика» платит только Давиду Нересу (4.04 млн), Гонсало Гедешу (5.4 млн), Хуану Бернату (8.76 млн) и Анхелю Ди Марии (9.62 млн). Следует отметить, что Бернат и Гедеш играют за лиссабонский клуб только на правах аренды, следовательно, возможно, «Бенфика» покрывает лишь часть их зарплаты.

В этом сезоне Анатолий Трубин провел 12 матчей за «Бенфику», пропустив 11 голов. В 4 матчах украинцу удалось оставить ворота «сухими».

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