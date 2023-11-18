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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 19:30 | Обновлено 18 ноября 2023, 19:31
174
0

ФОТО. Готовы к бою с Италией. Сборная Украины улетела в Леверкузен

Решающий поединок для украинской команды состоится 20 ноября на «БайАрене»

18 ноября 2023, 19:30 | Обновлено 18 ноября 2023, 19:31
174
0
ФОТО. Готовы к бою с Италией. Сборная Украины улетела в Леверкузен
УАФ. Сергей Ребров

18 ноября сборная Украины по футболу отправилась в Леверкузен (Германия).

Уже в понедельник, через 2 дня, «сине-желтые» сыграют в последнем решающем 10-м туре отборочного этапа Евро-2024 в группе С против Италии.

Встреча состоится на стадионе «БайАрене». Время начала матча – 21:45 по Киеву.

Подопечным Сергея Реброва нужна будет только победа для того, чтобы выйти в основную часть чемпионата Европы.

В группе С сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе, позади Англии (19).

ФОТО. Готовы к бою с Италией. Сборная Украины улетела в Леверкузен

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фото Леверкузен Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Италия - Украина Евро-2024
Источник Sport.ua
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