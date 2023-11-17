Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией

​17 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

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Вечером 17 ноября в важном матче группы C Италия обыграла Северную Македонию (5:2). Теперь сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе, позади Англии (19).

Сборная Украины может выполнить задачу выхода в финальный раунд, только если достигнет победы в матче с командой Италии (20 ноября в Леверкузене).

В случае ничьей путевку получит Италия и-за лучших дополнительных критериев (результаты личных встреч).

По итогам игрового дня команды Албания и Дания получили право летом сыграть в Германии.

Уже известны 13 из 24 участников финального раунда:

Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания.



Квалификация Евро-2024

9-й тур, 17 ноября

Казахстан – Сан-Марино – 3:1

– Сан-Марино – 3:1 Молдова – Албания – 1:1

Финляндия – Северная Ирландия – 4:0

– Северная Ирландия – 4:0 Англия – Мальта – 2:0

– Мальта – 2:0 Дания – Словения – 2:1

– Словения – 2:1 Италия – Северная Македония – 5:2

– Северная Македония – 5:2 Польша – Чехия – 1:1

Турнирные таблицы

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