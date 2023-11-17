Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
17 ноября команды Албании и Дании получили путевки на ЧЕ-2024 в Германии
17 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
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Вечером 17 ноября в важном матче группы C Италия обыграла Северную Македонию (5:2). Теперь сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе, позади Англии (19).
Сборная Украины может выполнить задачу выхода в финальный раунд, только если достигнет победы в матче с командой Италии (20 ноября в Леверкузене).
В случае ничьей путевку получит Италия и-за лучших дополнительных критериев (результаты личных встреч).
По итогам игрового дня команды Албания и Дания получили право летом сыграть в Германии.
Уже известны 13 из 24 участников финального раунда:
- Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 17 ноября
- Казахстан – Сан-Марино – 3:1
- Молдова – Албания – 1:1
- Финляндия – Северная Ирландия – 4:0
- Англия – Мальта – 2:0
- Дания – Словения – 2:1
- Италия – Северная Македония – 5:2
- Польша – Чехия – 1:1
Турнирные таблицы
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