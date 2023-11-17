Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 18 ноября 2023, 00:30
1259
0

Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией

17 ноября команды Албании и Дании получили путевки на ЧЕ-2024 в Германии

17 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 18 ноября 2023, 00:30
1259
0
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
Getty Images/Global Images Ukraine

​17 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вечером 17 ноября в важном матче группы C Италия обыграла Северную Македонию (5:2). Теперь сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе, позади Англии (19).

Сборная Украины может выполнить задачу выхода в финальный раунд, только если достигнет победы в матче с командой Италии (20 ноября в Леверкузене).

В случае ничьей путевку получит Италия и-за лучших дополнительных критериев (результаты личных встреч).

По итогам игрового дня команды Албания и Дания получили право летом сыграть в Германии.

Уже известны 13 из 24 участников финального раунда:

  • Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания.


Квалификация Евро-2024

9-й тур, 17 ноября

  • Казахстан – Сан-Марино – 3:1
  • Молдова – Албания – 1:1
  • Финляндия – Северная Ирландия – 4:0
  • Англия – Мальта – 2:0
  • Дания – Словения – 2:1
  • Италия – Северная Македония – 5:2
  • Польша – Чехия – 1:1

Турнирные таблицы

По теме:
Дания вышла в финальный раунд Евро-2024, победив Словению
Англия не испытала проблем с Мальтой
Составлен рейтинг из 10 самых дорогих национальных сборных мира
Евро-2024 статистические расклады выбор редакции сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Италия сборная Англии по футболу сборная Дании по футболу сборная Албании по футболу сборная Северной Македонии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Футбол | 17 ноября 2023, 14:39 25
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ

Ливерпульский клуб опустится на предпоследнее место

Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 17 ноября 2023, 04:23 4
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026

На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф

ФОТО. Крестики-нолики на снегу. Сборная провела тренировку в Гданьске
Футбол | 18.11.2023, 00:35
ФОТО. Крестики-нолики на снегу. Сборная провела тренировку в Гданьске
ФОТО. Крестики-нолики на снегу. Сборная провела тренировку в Гданьске
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Футбол | 17.11.2023, 16:00
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Килиан МБАППЕ: «Месси должен был получить Золотой мяч»
Футбол | 17.11.2023, 20:03
Килиан МБАППЕ: «Месси должен был получить Золотой мяч»
Килиан МБАППЕ: «Месси должен был получить Золотой мяч»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
17.11.2023, 08:25
Теннис
Сезонный рейтинг УЕФА. Какие 2 страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Сезонный рейтинг УЕФА. Какие 2 страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
16.11.2023, 05:45 4
Футбол
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
17.11.2023, 20:25 28
Футбол
Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
16.11.2023, 02:09 1
Теннис
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
16.11.2023, 10:16 1
Бокс
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем