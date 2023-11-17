Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии

Посреди ноября футбол на клубном уровне ушел на вынужденный перерыв, но зато неслыханно накалились эмоции в международных баталиях. А как могло быть иначе, если речь идет об определении участников будущего чемпионата Европы-2024, который летом следующего года должен состояться в Германии. Бесспорно приятно, что и сборная Украины до последнего момента сохраняет шансы на выход в основной раунд этого соревнования.

Но для этого команде Сергея Реброва еще нужно выиграть дуэль против Италии, которая сначала проходила в заочном формате матча «Скуадры Адзурры» дома против Северной Македонии, а уже через несколько дней мы должны стать свидетелями настоящей битвы в Леверкузене. Но все по порядку – сначала нужно было посмотреть за игрой на «Стадио Олимпико».

Коллектив Лучано Спаллетти имел определенные кадровые проблемы, поэтому на оптимальный состав рассчитывать не мог. Но что в случае Италии является неоптимальным, то для любой страны уровня футбола Северной Македонии будет едва ли не самым желательным сочетанием игроков, поэтому особо распределение сил все эти травмы и дисквалификации у представителей Апеннинского полуострова не меняли.

Итальянцы и начали отчетную игру с преимущества на мяче, довольно быстро загнали соперников на их половину поля, и начали постепенно вскрывать чужую защиту. Только до перерыва хозяева направили в ворота Столе Димитриевски три мяча усилиями дважды Кьезы и Дармиана, постоянно применяя при этом левый фланг атаки, где у гостей были явные проблемы с противодействием. И это еще мы не говорим о пенальти, который не реализовал Жоржиньо, а иначе все вообще было бы печально.

У Северной Македонии, таким образом, оставался лишь второй тайм и призрачные перспективы на улучшение собственного положения. Но Благое Милевски сделал свою тройную замену и почти сразу его команда заиграла на качественно ином уровне. Удалось даже забить гостям, да еще и не единожды! Атанасов с момента появления на поле смело брал на себя игру и сначала головой поразил чужие ворота, а затем шокировал Доннарумму дальним ударом с заметным рикошетом от Ачерби.

А вот это уже было очень интересно – фактически из ничего хозяева получили целую кучу проблем и лишних нервов и поначалу вообще были сами на себя не похожи. Но со временем все стало на свои места – Италия просто завалила чужую штрафную площадку передачами на обострение, две из которых завершились голами Распадори и Эль-Шаарави. Вот, что бывает, когда вовремя не закрыть игру.

В заключительном туре Италия сыграет в гостях против Украины, а Северная Македония дома будет принимать Англию.

Чемпионат Европы-2024. Квалификация. Групповой этап. Группа C. 9-й тур.

Италия – Северная Македония - 5:2

Голы: Дармиан, 17, Кьеза, 41, 45+3, Распадори, 81, Эль-Шаарави, 90+3 – Атанасов, 52, 74

Предупреждения: Дзаниоло, 72, Ачерби, 89 – Чурлинов, 79, Ашковски, 80, Рістовски, 84, Серафимов, 87

Италия: Доннарумма – Димарко, Ачерби, Гатти, Дармиан – Бонавентура (Фраттези, 62), Жоржиньо (Кристанте, 62), Барелла – Кьеза (Дзаниоло, 61), Распадори (Скамакка, 89), Берарди (Эль-Шаарави, 76).

Северная Македония: Димитриевски – Димоски, Муслиу, Серафимов, Манев (Ашковски, 46) – Адеми (Атанасов, 46), Элези (Алими, 63) – Эльмас, Барди, Алиоски (Чурлинов, 72) – Миовски (М. Ристовски, 46).

Арбитр: Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия).

Удары (в створ): 19 (11) – 4 (2)

Угловые: 7 – 2

Оффсайды: 4 – 0.

ИТАЛИЯ - СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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