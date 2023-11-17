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Евро
Италия
17.11.2023 21:45 – FT 5 : 2
Северная Македония
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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 23:48 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:13
2923
18

Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии

Команда Лучано Спаллетти подходит заряженной к главной битве против коллектива Сергея Реброва

17 ноября 2023, 23:48 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:13
2923
18
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Getty Images/Global Images Ukraine

Посреди ноября футбол на клубном уровне ушел на вынужденный перерыв, но зато неслыханно накалились эмоции в международных баталиях. А как могло быть иначе, если речь идет об определении участников будущего чемпионата Европы-2024, который летом следующего года должен состояться в Германии. Бесспорно приятно, что и сборная Украины до последнего момента сохраняет шансы на выход в основной раунд этого соревнования.

Но для этого команде Сергея Реброва еще нужно выиграть дуэль против Италии, которая сначала проходила в заочном формате матча «Скуадры Адзурры» дома против Северной Македонии, а уже через несколько дней мы должны стать свидетелями настоящей битвы в Леверкузене. Но все по порядку – сначала нужно было посмотреть за игрой на «Стадио Олимпико».

Коллектив Лучано Спаллетти имел определенные кадровые проблемы, поэтому на оптимальный состав рассчитывать не мог. Но что в случае Италии является неоптимальным, то для любой страны уровня футбола Северной Македонии будет едва ли не самым желательным сочетанием игроков, поэтому особо распределение сил все эти травмы и дисквалификации у представителей Апеннинского полуострова не меняли.

Итальянцы и начали отчетную игру с преимущества на мяче, довольно быстро загнали соперников на их половину поля, и начали постепенно вскрывать чужую защиту. Только до перерыва хозяева направили в ворота Столе Димитриевски три мяча усилиями дважды Кьезы и Дармиана, постоянно применяя при этом левый фланг атаки, где у гостей были явные проблемы с противодействием. И это еще мы не говорим о пенальти, который не реализовал Жоржиньо, а иначе все вообще было бы печально.

У Северной Македонии, таким образом, оставался лишь второй тайм и призрачные перспективы на улучшение собственного положения. Но Благое Милевски сделал свою тройную замену и почти сразу его команда заиграла на качественно ином уровне. Удалось даже забить гостям, да еще и не единожды! Атанасов с момента появления на поле смело брал на себя игру и сначала головой поразил чужие ворота, а затем шокировал Доннарумму дальним ударом с заметным рикошетом от Ачерби.

А вот это уже было очень интересно – фактически из ничего хозяева получили целую кучу проблем и лишних нервов и поначалу вообще были сами на себя не похожи. Но со временем все стало на свои места – Италия просто завалила чужую штрафную площадку передачами на обострение, две из которых завершились голами Распадори и Эль-Шаарави. Вот, что бывает, когда вовремя не закрыть игру.

В заключительном туре Италия сыграет в гостях против Украины, а Северная Македония дома будет принимать Англию.

Чемпионат Европы-2024. Квалификация. Групповой этап. Группа C. 9-й тур.

Италия – Северная Македония - 5:2

Голы: Дармиан, 17, Кьеза, 41, 45+3, Распадори, 81, Эль-Шаарави, 90+3 – Атанасов, 52, 74

Предупреждения: Дзаниоло, 72, Ачерби, 89 – Чурлинов, 79, Ашковски, 80, Рістовски, 84, Серафимов, 87

Италия: Доннарумма – Димарко, Ачерби, Гатти, Дармиан – Бонавентура (Фраттези, 62), Жоржиньо (Кристанте, 62), Барелла – Кьеза (Дзаниоло, 61), Распадори (Скамакка, 89), Берарди (Эль-Шаарави, 76).

Северная Македония: Димитриевски – Димоски, Муслиу, Серафимов, Манев (Ашковски, 46) – Адеми (Атанасов, 46), Элези (Алими, 63) – Эльмас, Барди, Алиоски (Чурлинов, 72) – Миовски (М. Ристовски, 46).

Арбитр: Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия).

Удары (в створ): 19 (11) – 4 (2)
Угловые: 7 – 2
Оффсайды: 4 – 0.

ИТАЛИЯ - СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 18
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ZANREGENT1993
Не понимаю скепсиса некоторых. Да,было бы хорошо если бы Македония отобрала очки у Италии.Но как показывает практика мы не умеем играть на ничью.Так что задание не изменилось.Этой Италии можно и нужно забивать.Да,в понедельник будет суперсложная игра но нам терять нечего а итальянцы могут выйти расслабленными на игру,что может сыграть с ними злую шутку!
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+3
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Alex T
Тем лучше, на ничью нашим играть опасно, а тут пан или пропал, а вообще группы вечно несправедливые у нас
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+3
KirTheKing
никакая италия. командной игры нет. шальные голы, кроме 4 и 5 гола. если чуть прессинг сразу теряются. наши порвут эту италию как тузик грелку в понедельник
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+2
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Alex
Если будем играть от обороны можно не выходить . Это как Македония в первом тайме от обороны игра и 3-0  , как только на встречных курсах с прессигом Италия начала пропускать. Главное не боятся и именно играть , пытаться давить мяч под контроль 
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+1
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fifa2020
Нам потрібно зіграти з 5 півзахисниками: 1-4-5-1. Довбик зрозуміло - в нападі, зліва на фланг поставити Зінченка, з права Циганков і по центру два руйнівника: Малиновський зі Степаненком, а піднападаючим - Судаков! І Коноплю замінити Караваєвим! І буде ідеальна схема і склад) На заміну випустити можна буде Мудрика, в старті його не можна випускати, бо будемо летіти в 2 гола до перерви)
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+1
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Микола Захарченко
Ця Італія дуже добре вибігає в контратаки , їм не можна давати багато простору. Їх потрібно пресингувати , якщо у нас вистачить сил на весь матч - то будуть шанси ... Тим більше , що вони трохи виснажились після  П. Македонії .
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0
antt
Не втрать Італія два пункти з македонцями в попередній грі, і  не здобудь Україна один з англійцями і  різниця в очках була б три. Треба було б нам обов'язково перемагати ще й захмарним рахунком. А тепер така ситуація може виникнути якщо пропустять один два на початку матчу.  А так при нічийному рахунку ще й під кінець матчу можна  нашим вийти вперед і  вирішити  завдання. Так що треба кілька хвилин натиску і  не пропускати.
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0
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Шо тут думать? Пицейолы и во второй раз обуют наших! Они макам за матч забили столько же как мы за 2!
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-3
Dfkbvj
знову важко певним людям українську мову вивчити, бля, чи ви дебіли, чи дура фаріон правва, хз, але такі москвороті говорять, що таки таки так!!!
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-3
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dunamo-fan
якщо буде Зінченко в центрі поля грати то можна спокій не дивитися гру. Бо гри не буде а центер поля буде програно!
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-3
apepa
Нам надо играть от обороны. Плотненько играть с игроками Италии. И  надеяцца на быстрые контратаки. Тогда будет шанс на успешный результат. Но для этого нужна хорошая физическая подготовка. Можно даже кроссы побегать за день за два до игры как это Лобановский практиковал..
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-3
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