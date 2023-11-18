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Евро
Италия
17.11.2023 21:45 – FT 5 : 2
Северная Македония
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18 ноября 2023, 05:02 | Обновлено 18 ноября 2023, 05:03
96
0

Лучано СПАЛЕТИ: «Мне больше понравился второй тайм»

Тренер сборной Италии прокомментировал победу над Северной Македонией

18 ноября 2023, 05:02 | Обновлено 18 ноября 2023, 05:03
96
0
Лучано СПАЛЕТИ: «Мне больше понравился второй тайм»
figc.it. Лучано Спалетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти прокомментировал победу своей команды над Северной Македонией (5:2).

«Мы хорошо сыграли все 90 минут. Иногда бывает, когда кажется, что результат достигнут, мы немного опускаемся и меньше боремся на мяче. Случайный пропущенный второй гол мог нас огорчить на психологическом уровне, но эту реакцию нужно выделить.

У нас есть качество, чтобы находиться перед чужими воротами, сегодняшний день является заметным шагом вперед.

На мой взгляд, лучшая часть этого матча – второй тайм, он мне понравился больше, чем первый. Лучше всего нас было видно после второго гола Македонии. Эти матчи раскрывают личность этой команды, после 3-2 я ожидал проблем, а ребята начали набирать и менять действия. Кроме голов мы создали другие важные возможности.

Наш вратарь был очень хорош. Жоржиньо сыграл хорошо и остается особым исполнителем пенальти для Италии, он исполнит следующий пенальти.

Кьеза? У него есть такие всплески, эти всплески, в которые он использует свою энергию и тело. Когда он хочет прыгнуть, человек использует не только свою технику, но и свое тело. Он получил удар в начале, и это меня испугало. Я предпочитал заменить его, поскольку результат был в наших руках, но он был в порядке.

Важно было выиграть этот матч. Во втором тайме мы пропустили два гола, которых не заслуживали. Мы показали, что хотим доминировать в игре и заслуживаем этого результата. Теперь мы играем с Украиной в следующем зрелищном матче квалификации», – сказал Спалетти.

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Источник Федерация футбола Италии
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