Италия – Северная Македония – 5:2. Ложные надежды на ничью. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С
17 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Северной Македонии.
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Поединок прошел в Риме на «Стадио Олимпико». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
20 ноября состоится матч последнего решающего тура Украина – Италия. «Сине-желтым» нужна только победа, чтобы получить путевку на чемпионат Европы.
Евро-2024. Квалификация
Группа С. 9-й тур
Италия – Северная Македония – 5:2
Гол: Дармиан, 17, Кьеза, 41, 45+3, Распадори, 81 – Атанасов, 52, 74
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Дармиан, 17 мин.
ГОЛ! 2:0 Кьеза, 41 мин.
ГОЛ! 3:0 Кьеза, 45+3 мин.
ГОЛ! 3:1 Атанасов, 52 мин.
ГОЛ! 3:2 Атанасов, 74 мин.
ГОЛ! 4:2 Распадори, 81 мин.
ГОЛ! 5:2 Эль-Шаарави, 90+3 мин.
События матча
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