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Евро
Италия
17.11.2023 21:45 – FT 5 : 2
Северная Македония
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17 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 18 ноября 2023, 00:40
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Италия – Северная Македония – 5:2. Ложные надежды на ничью. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С

17 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 18 ноября 2023, 00:40
3363
0
Италия – Северная Македония – 5:2. Ложные надежды на ничью. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел в Риме на «Стадио Олимпико». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

20 ноября состоится матч последнего решающего тура Украина – Италия. «Сине-желтым» нужна только победа, чтобы получить путевку на чемпионат Европы.

Евро-2024. Квалификация

Группа С. 9-й тур

Италия – Северная Македония – 5:2

Гол: Дармиан, 17, Кьеза, 41, 45+3, Распадори, 81 – Атанасов, 52, 74

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Дармиан, 17 мин.

ГОЛ! 2:0 Кьеза, 41 мин.

ГОЛ! 3:0 Кьеза, 45+3 мин.

ГОЛ! 3:1 Атанасов, 52 мин.

ГОЛ! 3:2 Атанасов, 74 мин.

ГОЛ! 4:2 Распадори, 81 мин.

ГОЛ! 5:2 Эль-Шаарави, 90+3 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Италия).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Яни Атанасов (Северная Македония).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Яни Атанасов (Северная Македония).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Италия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Италия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Дармиан (Италия).
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Источник Sport.ua
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