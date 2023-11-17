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Евро
Италия
17.11.2023 21:45 - : -
Северная Македония
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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 01:18 | Обновлено 17 ноября 2023, 01:23
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Италия – Северная Македония. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-

17 ноября 2023, 01:18 | Обновлено 17 ноября 2023, 01:23
190
0
Италия – Северная Македония. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 17-го ноября, состоится поединок 9-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 в рамках группы C, в котором сразятся Италия и Северная Македония. Матч пройдет в Риме (Италия), на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 21:45.

Наши главные конкуренты в борьбе за место на Евро-2024 будут играть домашний матч против Северной Македонии, которая имеет желание поддержать собственный престиж. Команда Благои Милевского уже отбирала очки у итальянцев (1:1), но делала это в настоящем домашнем «болоте» и тогда еще «Скуадра Адзурра» могла себе позволить оступиться. Сейчас же у футболистов Лучано Спаллетти такой возможности не будет, но память о провале в квалификации к чемпионату мира-2022 все еще жива. Тогда Северная Македония сотворила настоящее чудо, а как будет на этот раз?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Северная Македония, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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