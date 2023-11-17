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Евро
Италия
17.11.2023 21:45 - : -
Северная Македония
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17 ноября 2023, 02:14 | Обновлено 17 ноября 2023, 02:17
162
0

Италия – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 17 ноября в 21:45 по Киеву

17 ноября 2023, 02:14 | Обновлено 17 ноября 2023, 02:17
162
0
Италия – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября на «Стадио Олимпико» (Рим) пройдет матч 9-го тура квалификации на Евро-2024, в котором сборная Италии встретится со сборной Северной Македонии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда на прошлом турнире смогла выиграть титул чемпиона Европы. Но добившийся этого Роберто Манчини уже покинул пост главного тренера. Причем до этого он успел проиграть квалификацию на мундиаль, уступил в полуфинале Лиги Наций летом, а также дома уступил Англии в марте уже в нынешнем отборе... После чего отбыл в Саудовскую Аравию. Его преемник, Спаллетти, начал с осечки в виде 1-1 как раз против македонцев в Скопье. Но после этого Скуадра Адзурра сумела собраться и выдать пару важных результатов. Сначала она справилась с главным преследователем, Украиной, закончив 2-1 дома. А потом разгромили мальтийцев 4-0. Вот только в прошлом туре были 1-3 в Англии, из-за чего пока не закрыли вопрос о выходе на Евро. Сейчас нужно побеждать, чтобы на решающий поединок, гостевой против желто-синих, выходить с преимуществом в очках над соперником.

Северная Македония

Сборная в последнее время заметно прибавила в классе. Прежде всего, она добилась право дебютировать на Евро. А потом была второй в своей группе отбора на чемпионат мира, после чего выбили в выездном стыковом поединке как раз Италию. Впрочем, и на континентальный турнир львы пробивались за счет льготной пути Лиги Наций, где стали лучшими среди аутсайдеров, и на чемпионат мира так и не вышли, уступив Португалии в решающем раунде. Сейчас получилось обыграть дважды аутсайдера группы, Мальту. Но более сильным проигрывали, с единственным исключением: дома благодаря позднему голу Барди свели к 1-1 прием Италии.

Статистика личных встреч

Македоняне стали непростым противником для соседнего гранда. Они не проигрывают вот уже трижды: пара ничьих и упомянутая победа в плей-офф за выход на прошлый чемпионат мира.

Прогноз

Букмекерские конторы ставят на долгожданный реванш итальянцев. Но им нужно еще силы сэкономить на решающий матч с Украиной. Так что используем ставку на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,78).

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Источник Sport.ua
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