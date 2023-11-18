ОФИЦИАЛЬНО. Желько Любенович возглавил Минай

Новым главным тренером «Миная» стал сербский специалист Желько Любенович.

Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Закарпатский клуб опубликовал видео с первыми словами Любеновича на новом посту.

«Адреналин у меня уже такой работает, даже не могу вам объяснить. Очень рад, что спустя три года вернулся в Украину работать. Я приезжал сюда каждый год, учился в течение трех лет на PRO-лицензию. Так что я никуда не уходил, был здесь, вместе с Украиной. Сейчас я готов к этой работе, я ждал этого шанса.

Спасибо руководству «Миная», которое дало мне такой шанс. Что касается самой работы, то я уверен, что справлюсь и все сделаю для того, чтобы «Минай» остался в УПЛ», – сказал Любенович.

Любенович работал тренером-селекционером «Зари», а затем был ассистентом тренера в составе U-19. Также 42-летний специалист работал в сербском «Железничаре».

Пока что в активе «Миная» 6 очков и он занимает 16 место в чемпионате УПЛ.

В пятницу стало известно, что футбольный клуб «Минай» и Владимир Шаран прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.