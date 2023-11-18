ОФИЦИАЛЬНО. Желько Любенович возглавил Минай
Сербский специалист заменил на этом посту Владимира Шарана
Новым главным тренером «Миная» стал сербский специалист Желько Любенович.
Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
Закарпатский клуб опубликовал видео с первыми словами Любеновича на новом посту.
«Адреналин у меня уже такой работает, даже не могу вам объяснить. Очень рад, что спустя три года вернулся в Украину работать. Я приезжал сюда каждый год, учился в течение трех лет на PRO-лицензию. Так что я никуда не уходил, был здесь, вместе с Украиной. Сейчас я готов к этой работе, я ждал этого шанса.
Спасибо руководству «Миная», которое дало мне такой шанс. Что касается самой работы, то я уверен, что справлюсь и все сделаю для того, чтобы «Минай» остался в УПЛ», – сказал Любенович.
Любенович работал тренером-селекционером «Зари», а затем был ассистентом тренера в составе U-19. Также 42-летний специалист работал в сербском «Железничаре».
Пока что в активе «Миная» 6 очков и он занимает 16 место в чемпионате УПЛ.
В пятницу стало известно, что футбольный клуб «Минай» и Владимир Шаран прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрлинг вышел на замену на 46-й минуте и получил повреждение в конце матча
«Эвертон» получил штраф в 10 очков, что отправило ирисок в хвост таблицы
потому что варианты с Головко, Мазяром и Ко это был полный отстой.