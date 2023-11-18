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Украина. Премьер лига
18 ноября 2023, 10:42 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:55
536
5

ОФИЦИАЛЬНО. Желько Любенович возглавил Минай

Сербский специалист заменил на этом посту Владимира Шарана

18 ноября 2023, 10:42 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:55
536
5
ОФИЦИАЛЬНО. Желько Любенович возглавил Минай
ФК Заря. Желько Любенович

Новым главным тренером «Миная» стал сербский специалист Желько Любенович.

Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Закарпатский клуб опубликовал видео с первыми словами Любеновича на новом посту.

«Адреналин у меня уже такой работает, даже не могу вам объяснить. Очень рад, что спустя три года вернулся в Украину работать. Я приезжал сюда каждый год, учился в течение трех лет на PRO-лицензию. Так что я никуда не уходил, был здесь, вместе с Украиной. Сейчас я готов к этой работе, я ждал этого шанса.

Спасибо руководству «Миная», которое дало мне такой шанс. Что касается самой работы, то я уверен, что справлюсь и все сделаю для того, чтобы «Минай» остался в УПЛ», – сказал Любенович.

Любенович работал тренером-селекционером «Зари», а затем был ассистентом тренера в составе U-19. Также 42-летний специалист работал в сербском «Железничаре».

Пока что в активе «Миная» 6 очков и он занимает 16 место в чемпионате УПЛ.

В пятницу стало известно, что футбольный клуб «Минай» и Владимир Шаран прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

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Владимир Шаран Желько Любенович чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Минай
Источник ФК Минай
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Комментарии 5
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Віталій Ткачук
Шаран кращий тренер ніж  Любенович, значить Минай піде на пониження.
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0
ZANREGENT1993
На сколько у него контракт? До конца сезона?
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0
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ZANREGENT1993
Встреча с Вернидубом будет интересной!
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0
Gargantua
интуитивно полагаю, что это правильное решение.
потому что варианты с Головко, Мазяром и Ко это был полный отстой.
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-1
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