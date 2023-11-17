ОФИЦИАЛЬНО. Шаран покинул Минай с тренерским штабом
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию
Футбольный клуб «Минай» и Владимир Шаран прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Сообщается, что на встрече руководства с тренерским штабом было принято совместное решение прекратить сотрудничество.
Вместе с Владимиром Шараном свои должности оставили тренеры Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич и командный врач Олег Темник.
Отметим, что под руководством 52-летнего специалиста минайцам покорилось наивысшее достижение в клубной истории – восьмое место турнирной таблицы по результатам сезона-2022/23 украинской Премьер-лиги.
В этом сезоне «Минай» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги с 6 очками и нулем в графе выигранных матчей.
Ранее сообщалось, что Желько Любенович может возглавить «Минай» после отставки Шарана.
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