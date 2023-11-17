ОФИЦИАЛЬНО. Шаран покинул Минай с тренерским штабом

Футбольный клуб «Минай» и Владимир Шаран прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Сообщается, что на встрече руководства с тренерским штабом было принято совместное решение прекратить сотрудничество.

Вместе с Владимиром Шараном свои должности оставили тренеры Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич и командный врач Олег Темник.

Отметим, что под руководством 52-летнего специалиста минайцам покорилось наивысшее достижение в клубной истории – восьмое место турнирной таблицы по результатам сезона-2022/23 украинской Премьер-лиги.

В этом сезоне «Минай» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги с 6 очками и нулем в графе выигранных матчей.

Ранее сообщалось, что Желько Любенович может возглавить «Минай» после отставки Шарана.