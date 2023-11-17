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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шаран покинул Минай с тренерским штабом
Украина. Премьер лига
17 ноября 2023, 14:53 | Обновлено 17 ноября 2023, 16:06
1686
5

ОФИЦИАЛЬНО. Шаран покинул Минай с тренерским штабом

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию

17 ноября 2023, 14:53 | Обновлено 17 ноября 2023, 16:06
1686
5
ОФИЦИАЛЬНО. Шаран покинул Минай с тренерским штабом
ФК Минай. Владимир Шаран

Футбольный клуб «Минай» и Владимир Шаран прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Сообщается, что на встрече руководства с тренерским штабом было принято совместное решение прекратить сотрудничество.

Вместе с Владимиром Шараном свои должности оставили тренеры Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич и командный врач Олег Темник.

Отметим, что под руководством 52-летнего специалиста минайцам покорилось наивысшее достижение в клубной истории – восьмое место турнирной таблицы по результатам сезона-2022/23 украинской Премьер-лиги.

В этом сезоне «Минай» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги с 6 очками и нулем в графе выигранных матчей.

Ранее сообщалось, что Желько Любенович может возглавить «Минай» после отставки Шарана.

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Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Минай Сергей Мизин Игорь Лучкевич
Источник ФК Минай
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Комментарии 5
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BekXan
Мінай має бюджет другої ліги .Тренер робив все що міг.Мінай вже як два сезони повинен бути в першій лізі.
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+2
Gargantua
Шаран прошлой весной сделал чудо, сохранив Минай в УПЛ.
но чудо это, видимо, имело преимущественно эмоциональную основу. Потому накачка иссякла и команда оказалась там, где заслуживает.
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0
Flying Cat
Лікаря на хіба? 
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0
vruthiy-112
Шаран і К., нехай виплатять неустойку Минаю за незадовільні результати , а потім вільні.!!!
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-3
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