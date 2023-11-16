Желько Любенович может возглавить Минай после отставки Шарана

Футбольный клуб «Минай» в ближайшее время может прекратить сотрудничество с 52-летним главным тренером Владимиром Шараном.

По информации источника, закарпатский клуб размышляет о возможном назначении на пост главного тренера бывшего полузащитника луганской «Зари» Желько Любеновича.

Любенович работал тренером-селекционером «Зари», а затем был ассистентом тренера в составе U-19. Также 42-летний специалист работал в сербском «Железничаре».

В этом сезоне «Минай» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги с 6 очками и нулем в графе выигранных матчей.