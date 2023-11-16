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  4. Желько Любенович может возглавить Минай после отставки Шарана
Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 19:19 |
493
1

Желько Любенович может возглавить Минай после отставки Шарана

Стал известен кандидат на должность наставника закарпатского клуба

16 ноября 2023, 19:19 |
493
1
Желько Любенович может возглавить Минай после отставки Шарана
facebook. Желько Любенович

Футбольный клуб «Минай» в ближайшее время может прекратить сотрудничество с 52-летним главным тренером Владимиром Шараном.

По информации источника, закарпатский клуб размышляет о возможном назначении на пост главного тренера бывшего полузащитника луганской «Зари» Желько Любеновича.

Любенович работал тренером-селекционером «Зари», а затем был ассистентом тренера в составе U-19. Также 42-летний специалист работал в сербском «Железничаре».

В этом сезоне «Минай» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги с 6 очками и нулем в графе выигранных матчей.

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Желько Любенович Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай назначение тренера
Источник Sportarena
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Gargantua
интересный вариант
человек он неглупый, волевой, может получиться хороший тренер
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