Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Минай в ближайшее время может уволить Владимира Шарана
Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 09:44 | Обновлено 14 ноября 2023, 09:58
805
0

Источник: Минай в ближайшее время может уволить Владимира Шарана

Закарпатцы занимают последнюю строчку в УПЛ

14 ноября 2023, 09:44 | Обновлено 14 ноября 2023, 09:58
805
0
Источник: Минай в ближайшее время может уволить Владимира Шарана
ФК Минай. Владимир Шаран

Футбольный клуб «Минай» в ближайшее время может прекратить сотрудничество с 52-летним главным тренером Владимиром Шараном.

По информации источника, закарпатский клуб планирует использовать международную паузу для поиска нового наставника клуба.

В последнем туре УПЛ «Минай» проиграл в Ковалевке местному «Колосу» (0:2).

Владимир Шаран работает в должности главного тренера «Миная» с 2022 года. В этом сезоне закарпатский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской премьер-лиги с 6 очками и нулем в графе выигранных матчей.

По теме:
Оболонь сыграет контрольный матч с харьковчанами
Игорь ЦЫГАНЫК: «Удаление Бескоровайного – самая большая ошибка Козыряцкого»
Виктор ВАЦКО: «Написал после матча Ванату. Он ответил, что контакт был»
Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Шаран отставка
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Футбол | 13 ноября 2023, 22:14 1
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал

По мнению украинца, лучшим клубом современности является его бывшая команда

Александр ЗИНЧЕНКО – о шутке про яйца Мудрика: «Это зашло слишком далеко»
Футбол | 13 ноября 2023, 16:21 4
Александр ЗИНЧЕНКО – о шутке про яйца Мудрика: «Это зашло слишком далеко»
Александр ЗИНЧЕНКО – о шутке про яйца Мудрика: «Это зашло слишком далеко»

Защитник «Арсенала» впервые прокомментировал свою шутку

Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
Футбол | 13.11.2023, 17:10
Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
Футбол | 14.11.2023, 04:05
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
Они просто врут. Цыганык рассказал о разговоре с Луческу о российских СМИ
Футбол | 14.11.2023, 09:28
Они просто врут. Цыганык рассказал о разговоре с Луческу о российских СМИ
Они просто врут. Цыганык рассказал о разговоре с Луческу о российских СМИ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
12.11.2023, 20:53 265
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
13.11.2023, 21:25 6
Футбол
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
13.11.2023, 14:55 3
Бокс
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
13.11.2023, 09:39 3
Бокс
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
14.11.2023, 07:00
Теннис
ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»
ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»
12.11.2023, 22:20 8
Футбол
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
13.11.2023, 17:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем