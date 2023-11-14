Источник: Минай в ближайшее время может уволить Владимира Шарана
Закарпатцы занимают последнюю строчку в УПЛ
Футбольный клуб «Минай» в ближайшее время может прекратить сотрудничество с 52-летним главным тренером Владимиром Шараном.
По информации источника, закарпатский клуб планирует использовать международную паузу для поиска нового наставника клуба.
В последнем туре УПЛ «Минай» проиграл в Ковалевке местному «Колосу» (0:2).
Владимир Шаран работает в должности главного тренера «Миная» с 2022 года. В этом сезоне закарпатский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской премьер-лиги с 6 очками и нулем в графе выигранных матчей.
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