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  4. Минай продлил печальную серию и остается единственным в УПЛ без побед
Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 19:53 |
107
0

Минай продлил печальную серию и остается единственным в УПЛ без побед

Клуб из Закарпатья основательно проваливает кампанию-2023/2024

10 ноября 2023, 19:53 |
107
0
Минай продлил печальную серию и остается единственным в УПЛ без побед
УПЛ

10 ноября в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги в Ковалевке местный «Колос» сошелся с «Минаем».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Вадим Милько и Никита Бурда. С 49-й минуты футболисты «Миная» играли в меньшинстве после удаления с поля Александра Мельника.

Команда Владимира Шарана, проиграв в сухую, продлил свою серию без голов до 7 матчей. В последний раз «Минай» забивал «Полессью» (1:2) 23 сентября (отличился Егор Твердохлеб).

Ко всему прочему, «Минай» в текущем сезоне УПЛ остается единственным клубом, который еще не побеждал (6 ничьих и 8 поражений). В турнирной таблице чемпионата Украины закарпатцы идут на 16-й позиции, имея 6 очков.

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Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос - Минай
Источник Sport.ua
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