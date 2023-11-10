Победа в английском стиле. Колос выиграл у Миная

Очередной тур Украинской Премьер-лиги открывал матч в Ковалевке между «Колосом» и «Минаем». Обе команды в нынешнем чемпионате мало забивают. Особенно это касается закарпатцев, которые еще не побеждали в текущем турнире. Более того, последнее взятие ворот соперников минайцы праздновали еще в сентябре. Сегодняшняя встреча стала 50-м тренерским поединком для наставника «Колоса» Ярослава Вишняка.

В начале поединка хозяева поля завладели территориальным преимуществом и начали искать пути к штрафной соперников. Минайцы играли вторым номером, пытаясь организовывать контратаки. Впрочем, до опасных моментов дело не доходило. Футболисты обостряли ситуацию разве что после стандартных положений. Одно из них и привело к неприятностям для «Миная». Навес с углового завершился ударом Милько, и мяч от перекладины опустился за линией ворот гостей.

Забив гол, ковалевцы не стали отдавать инициативу соперникам. Они использовали прессинг и периодически врывались в свободные зоны на половине поля закарпатцев, которые вынужденно стали активнее идти в атаку. Ситуация для «Миная» усугубилась после еще одного углового. На этот раз передачу Богданова головой замкнул Бурда, удвоивший преимущество своей команды.

За оставшееся до конца первого тайма время гости попытались что-то создать возле ворот «Колоса», но их неспешные атаки разбивались далеко до подступов к штрафной. А перед перерывом игру остановила воздушная тревога, отправившая участников матча в укрытие. Вряд ли до него они дошли, ведь продолжалась тревога всего 3 минуты. Команды завершили первую встречу и ушли на 15-минутный отдых с комфортным преимуществом ковалевского клуба.

Тренерский штаб «Миная» попытался повлиять на ход событий, сделав в перерыве три замены. Но в начале второй половины встречи гостей ожидала еще одна неприятность. Болбат сыграл на перехвате и его сбил Мельник, который получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Ковалевцы сразу едва не реализовали численный перевес: Тотовицкий со штрафного пробил немного выше перекладины.

Наперекор обстоятельствам минайцы завладели преимуществом и начали подбираться к владениям соперников. И сократить отставание в счете мог Твердохлеб, с ударом головой которого в прыжке справился Фесюн. Ковалевцы ответили своим голевым моментом: Болбат вышел один на один с Бандурой и не переиграл голкипера.

Минайцы продолжали активно атаковать, но довести дело до завершающего удара не могли. Только на последних минутах отличный шанс упустил Вишневский, после удара которого снова свое мастерство продемонстрировал Фесюн. В итоге, ковалевцы удержали преимущество, добытое в первом тайме.

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Колос» – «Минай» – 2:0

Голы: Милько (18), Бурда (35).

Предупреждения: Демченко (80) – Петько (27), Мельник (32), Шаран (главный тренер, 36), Твердохлеб (72), Солдат (75).

Удаление: Мельник (49, второе предупреждение).

«Колос»: Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько (Ориховский, 85), Богданов (Демченко, 71), Тотовицкий (Салабай, 85), Безбородко (Ильин, 65), Болбат (Мякушко, 65).

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Солдат, Петько (Витенчук, 46), Мельник, Гечев (Кораблин, 46), Ралюченко (Рогозинский, 54), Гуничев (Вишневский, 46), Одарюк (Голуб, 78), Твердохлеб.

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Колос» (Коваливка, Киевская область).

КОЛОС - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

«Колос» (замены): Мякушко - 6.0, Ильин - 6.0, Демченко - 5.5, Салабай - б/о, Ориховский - б/о

«Минай» (замены): Витенчук - 5.0, Кораблин - 6.0, Рогозинский - 5.5, Вишневский - 5.0, Голуб - б/о.