Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Колос К
10.11.2023 17:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 16:30 | Обновлено 09 ноября 2023, 16:35
71
0

Колос – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ковалевский клуб больше половины своих матчей сыграл вничью, у «Миная» еще нет ни одной победы

09 ноября 2023, 16:30 | Обновлено 09 ноября 2023, 16:35
71
0
Колос – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

14-й тур украинской Премьер-Лиги в пятницу 10 ноября откроет матч в Ковалевке, где местный «Колос» будет принимать «Минай». Команды расположились далеко друг от друга в турнирной таблице. У будущих хозяев поля 17 набранных очков и 7 место, а «Минай» пока играет хуже всех остальных участников чемпионата. У подопечных Владимира Шарана только 6 очков, при этом ни одной победы и последнее 16 место.

Колос

На данный момент «Колос» является самой миролюбивой и противоречивой командой Премьер-Лиги. Из 13 проведенных матчей ковалевцы 8 завершили вничью. В их активе еще 3 победы и в пассиве 2 поражения. С одной стороны, это неплохо и у подопечных Ярослава Вишняка беспроигрышная серия, начавшаяся еще в 7-м туре, уже насчитывает 7 матчей. Но, если взглянуть с другой стороны, то очки в копилку добавляются слишком медленно. И при неудачных исходах всего лишь в двух-трех ближайших турах, команда может скатиться с высокого места в турнирной таблице ближе к группе аутсайдеров.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» по-прежнему очень мало забивает в ворота соперников, всего 9 голов. Зато надежно играет в обороне и по пропущенным мячам (тоже 9) ковалевцы делят первое место в лиге с «Полесьем».

Предыдущие два матча чемпионата страны «Колос» завершил с одинаковым счетом 1:1 и в обоих случаях ему пришлось отыгрываться. Причем, если в игре с киевлянами можно было подумать даже о победе, ведь соперник играл большую часть второго тайма в меньшинстве, то в Черкассах пришлось спасать ситуацию в самой концовке матча, когда с пенальти отличился Вадим Милько.

И еще. В последний раз ковалевцы добились успеха на своем родном стадионе почти три месяца назад. Было это в 3-м туре в игре с «Вересом» 2:0. После этого здесь случались только ничьи и поражения. Так что наверняка в предстоящем поединке команда постарается порадовать своих болельщиков домашней победой. Тем более, что по календарю «Колос» три матча подряд проведет в Ковалевке и может существенно укрепить свои позиции в чемпионате.

Минай

Интересно, что и футболисты из Закарпатья матчи 12-го и 13-го туров Премьер-Лиги завершали вничью, но со счетом 0:0. Причем в игре с «Ворсклой» им откровенно повезло, когда уже в компенсированное арбитром время в ворота «Миная» был назначен пенальти. Но игрок полтавской команды Степанюк послал мяч мимо цели.

А вот с победами у подопечных Владимира Шарана в нынешнем сезоне вообще ничего не складывается. В этой графе по-прежнему стоит унылый ноль. Да и откуда, честно говоря, может быть успех, если за 13 матчей футболисты «Миная» поразили ворота соперников только 6 раз. Команда не забивает уже больше месяца аж с начала октября.

Ради справедливости надо сказать, что в нынешнем чемпионате закарпатский клуб часто не может сыграть своим сильнейшим составом. То травмы мешают, то дисквалификации. К примеру, в матче с «Ворсклой» из-за перебора желтых карточек отсутствовал Вадим Витенчук, забивший два гола в этом сезоне. Только недавно вернулся с больничного опытный Сергей Панасенко, но еще остаются вне игры Назарий Воробчак и Андрей Булеза.

Статистика матчей

Соперники провели в Премьер-Лиге 6 матчей и здесь полное равенство. У команд по одной победе, еще 4 встречи завершились вничью при разнице забитых и пропущенных мячей 6-6. В предыдущем чемпионате в первом круге в Минае был зафиксирован счет 1:1. У хозяев поля отличился Кулиев, у гостей – Ориховский (с пенальти). А вот в Ковалевке «Колос» проиграл 0:1. Здесь победный гол за «Минай» забил Кравчук.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Болбат, Лучкевич, Тотовицкий, Богданов, Мякушко, Безбородько, Ильин

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Солдат, Мельник, Немчанинов, Ралюченко, Панасенко, Одарюк, Твердохлеб, Гечев, Вишневский

Прогноз на противостояние:

Как было отмечено выше, особая мотивация на победу есть как у хозяев поля, так и у гостей. Но, учитывая, что команды очень мало забивают, можно предположить, что и здесь не будет много голов. Скорее всего, судьбу матча решит один забитый мяч. Поэтому поставим на победу «Колоса» 1:0.

10 ноября, пятница

«Колос» – «Минай»
Ковалевка. Стадион «Колос». 17:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
КОЛОС - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр:
Прогноз Sport.ua – 1:0
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Гуцуляк отреагировал на информацию об интересе Карпат
Тулуза – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Сергей СИДОРЧУК: «Для Буяльского Динамо это гораздо больше, чем все»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Минай Колос - Минай прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Футбол | 09 ноября 2023, 07:05 15
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина

Андрей вместе с «Реалом» обыграл «Брагу» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов

Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Футбол | 09 ноября 2023, 14:42 9
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы

Андрей Лунин получит еще один шанс

ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Футбол | 08.11.2023, 22:13
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Футбол | 09.11.2023, 00:10
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Футбол | 09.11.2023, 15:26
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
08.11.2023, 23:39 3
Бокс
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 9
Футбол
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 7
Футбол
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 324
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
07.11.2023, 17:48 1
Бокс
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 2
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем