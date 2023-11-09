14-й тур украинской Премьер-Лиги в пятницу 10 ноября откроет матч в Ковалевке, где местный «Колос» будет принимать «Минай». Команды расположились далеко друг от друга в турнирной таблице. У будущих хозяев поля 17 набранных очков и 7 место, а «Минай» пока играет хуже всех остальных участников чемпионата. У подопечных Владимира Шарана только 6 очков, при этом ни одной победы и последнее 16 место.

Колос

На данный момент «Колос» является самой миролюбивой и противоречивой командой Премьер-Лиги. Из 13 проведенных матчей ковалевцы 8 завершили вничью. В их активе еще 3 победы и в пассиве 2 поражения. С одной стороны, это неплохо и у подопечных Ярослава Вишняка беспроигрышная серия, начавшаяся еще в 7-м туре, уже насчитывает 7 матчей. Но, если взглянуть с другой стороны, то очки в копилку добавляются слишком медленно. И при неудачных исходах всего лишь в двух-трех ближайших турах, команда может скатиться с высокого места в турнирной таблице ближе к группе аутсайдеров.

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«Колос» по-прежнему очень мало забивает в ворота соперников, всего 9 голов. Зато надежно играет в обороне и по пропущенным мячам (тоже 9) ковалевцы делят первое место в лиге с «Полесьем».

Предыдущие два матча чемпионата страны «Колос» завершил с одинаковым счетом 1:1 и в обоих случаях ему пришлось отыгрываться. Причем, если в игре с киевлянами можно было подумать даже о победе, ведь соперник играл большую часть второго тайма в меньшинстве, то в Черкассах пришлось спасать ситуацию в самой концовке матча, когда с пенальти отличился Вадим Милько.

И еще. В последний раз ковалевцы добились успеха на своем родном стадионе почти три месяца назад. Было это в 3-м туре в игре с «Вересом» 2:0. После этого здесь случались только ничьи и поражения. Так что наверняка в предстоящем поединке команда постарается порадовать своих болельщиков домашней победой. Тем более, что по календарю «Колос» три матча подряд проведет в Ковалевке и может существенно укрепить свои позиции в чемпионате.

Минай

Интересно, что и футболисты из Закарпатья матчи 12-го и 13-го туров Премьер-Лиги завершали вничью, но со счетом 0:0. Причем в игре с «Ворсклой» им откровенно повезло, когда уже в компенсированное арбитром время в ворота «Миная» был назначен пенальти. Но игрок полтавской команды Степанюк послал мяч мимо цели.

А вот с победами у подопечных Владимира Шарана в нынешнем сезоне вообще ничего не складывается. В этой графе по-прежнему стоит унылый ноль. Да и откуда, честно говоря, может быть успех, если за 13 матчей футболисты «Миная» поразили ворота соперников только 6 раз. Команда не забивает уже больше месяца аж с начала октября.

Ради справедливости надо сказать, что в нынешнем чемпионате закарпатский клуб часто не может сыграть своим сильнейшим составом. То травмы мешают, то дисквалификации. К примеру, в матче с «Ворсклой» из-за перебора желтых карточек отсутствовал Вадим Витенчук, забивший два гола в этом сезоне. Только недавно вернулся с больничного опытный Сергей Панасенко, но еще остаются вне игры Назарий Воробчак и Андрей Булеза.

Статистика матчей

Соперники провели в Премьер-Лиге 6 матчей и здесь полное равенство. У команд по одной победе, еще 4 встречи завершились вничью при разнице забитых и пропущенных мячей 6-6. В предыдущем чемпионате в первом круге в Минае был зафиксирован счет 1:1. У хозяев поля отличился Кулиев, у гостей – Ориховский (с пенальти). А вот в Ковалевке «Колос» проиграл 0:1. Здесь победный гол за «Минай» забил Кравчук.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Болбат, Лучкевич, Тотовицкий, Богданов, Мякушко, Безбородько, Ильин

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Солдат, Мельник, Немчанинов, Ралюченко, Панасенко, Одарюк, Твердохлеб, Гечев, Вишневский

Прогноз на противостояние:

Как было отмечено выше, особая мотивация на победу есть как у хозяев поля, так и у гостей. Но, учитывая, что команды очень мало забивают, можно предположить, что и здесь не будет много голов. Скорее всего, судьбу матча решит один забитый мяч. Поэтому поставим на победу «Колоса» 1:0.

10 ноября, пятница