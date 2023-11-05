Матч 13 тура между «Минаем» и «Ворсклой» должен был стать противостоянием двух самых худших защит чемпионата, а также возможностью прервать для каждой команды свои затяжные безвыигрышные серии, особенно это было актуально для хозяев, которые в этом розыгрыше еще не выигрывали.

Составы были достаточно прогнозируемы, в «Миная» на скамью запасных сели Рогозинский и Кораблин, которые «проштрафились» в прошлой игре, а к кадровым проблемам «Ворсклы» все уже привыкли настолько, что это стало обыденностью.

УПЛ

Старт игры стал многообещающим. Уже на первой и второй минутах Степанюк и Твердохлеб получали мяч на линии штрафной и били в левый угол, оба не попали.

Сильный дождь сопровождал команды всю игру. В такой погоде на первый план вышли стандарты. Юрченко подал их очень много, но защитники «Миная» хоть и с трудом, но справлялись. Хозяева сами не смущались, а атаковали флангами. Опасно простреливал дважды Одарюк, однако не сумели партнеры замкнуть ни в первый раз, ни во второй.

Навесы и борьба – краткая характеристика первой половины, игроки не жалели себя, но к грубости против соперников прибегали очень редко.

Во втором тайме дождь усилился так, что на поле появились лужи. У них мяч просто застрял, поэтому приходилось при передачах учитывать новую физику. Очевидно, что качество игры упало, но борьбы стало еще больше, как и навесов и прострелов.

УПЛ

На старте тайма шедевр мог забить Ралюченко, но его сильный удар издалека под перекладину потянул Исенко.

Несколько раз арбитр слушал видеоассистента ВАР, но ставить пенальти в ворота одной или другой команды не было причин. Команды дотянули так до конца основного времени, а дальше началось самое интересное.

При навесе слева центбек хозяев Мельник поскользнулся и в падении остановил рукой мяч. Арбитр фола не увидел, а Скляр, срывая контратаку, получил желтую карточку. После этого судья пошел смотреть повтор, поставил справедливый пенальти, а вместо желтой карточки выписал Скляру красную. Надо слушать экспертов, ведь эпизод логически завершался назначением пенальти и действия Скляра уже не имели бы значения. Правда, там была жесткая игра прямой ногой... Словом, послушаем специалистов.

УПЛ

Между тем Степанюк с пенальти пробил гораздо левее левой штанги (а несколько минут перед тем он попал в стойку из выгодной позиции). Окрыленные закарпатцы в большинстве рванули вырывать победу, но не смогли это сделать.

0:0 – как сказал Виктор Скрипник, для его команды две подряд игры без пропущенных голов стали достижением. Да и Владимир Шаран остался доволен добытым очком.

Украинская Премьєр-лига. 13 тур.

«Минай» – «Ворскла» - 0:0.

Панасенко, 79, Немчанинов, 90 - Челядин, 13, Одарюк, 34, Хрипчук, 90+5, Исенко, 90+6.

Скляр, 89 (грубая игра).

На 90+1 хминуте Степанюк («Ворскла») не забил пенальти (мимо).

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Солдат, Мельник, Немчанинов - Ралюченко (Панасенко, 74), Петько - Одарюк, Твердохлеб, Гуничев (Гечев, 64) - Вишневский (Демиденко, 78).

«Ворскла»: Исенко - Пердута, Чеснаков (Хрипчук, 46), Павлюк, Крупский - Скляр, Челядин - Кане (Нестеренко, 77), Юрченко (Сантана, 90+2), Фелипе - Степанюк.

Запас: Домолега, Черниш, Бацула, Островський, Сердюк.

Арбитр: Сергіе Задиран (Киевская область).

Стадион: «Минай» (Минай).

МИНАЙ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены Миная: Гечев - 5,5, Панасенко - 5,5, Демиденко - б/о.

Замены Ворсклы: Хрипчук - 6,0, Нестеренко - 5,5, Сантана - б/о.