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Минай
05.11.2023 13:00 – FT 0 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 15:00 | Обновлено 05 ноября 2023, 16:19
523
5

Сухим остался только счет. Минай и Ворскла поделили очки

Руслан Степанюк в добавленное время не забил пенальти

05 ноября 2023, 15:00 | Обновлено 05 ноября 2023, 16:19
523
5
Сухим остался только счет. Минай и Ворскла поделили очки
УПЛ

Матч 13 тура между «Минаем» и «Ворсклой» должен был стать противостоянием двух самых худших защит чемпионата, а также возможностью прервать для каждой команды свои затяжные безвыигрышные серии, особенно это было актуально для хозяев, которые в этом розыгрыше еще не выигрывали.

Составы были достаточно прогнозируемы, в «Миная» на скамью запасных сели Рогозинский и Кораблин, которые «проштрафились» в прошлой игре, а к кадровым проблемам «Ворсклы» все уже привыкли настолько, что это стало обыденностью.

УПЛ

Старт игры стал многообещающим. Уже на первой и второй минутах Степанюк и Твердохлеб получали мяч на линии штрафной и били в левый угол, оба не попали.

Сильный дождь сопровождал команды всю игру. В такой погоде на первый план вышли стандарты. Юрченко подал их очень много, но защитники «Миная» хоть и с трудом, но справлялись. Хозяева сами не смущались, а атаковали флангами. Опасно простреливал дважды Одарюк, однако не сумели партнеры замкнуть ни в первый раз, ни во второй.

Навесы и борьба – краткая характеристика первой половины, игроки не жалели себя, но к грубости против соперников прибегали очень редко.

Во втором тайме дождь усилился так, что на поле появились лужи. У них мяч просто застрял, поэтому приходилось при передачах учитывать новую физику. Очевидно, что качество игры упало, но борьбы стало еще больше, как и навесов и прострелов.

УПЛ

На старте тайма шедевр мог забить Ралюченко, но его сильный удар издалека под перекладину потянул Исенко.

Несколько раз арбитр слушал видеоассистента ВАР, но ставить пенальти в ворота одной или другой команды не было причин. Команды дотянули так до конца основного времени, а дальше началось самое интересное.

При навесе слева центбек хозяев Мельник поскользнулся и в падении остановил рукой мяч. Арбитр фола не увидел, а Скляр, срывая контратаку, получил желтую карточку. После этого судья пошел смотреть повтор, поставил справедливый пенальти, а вместо желтой карточки выписал Скляру красную. Надо слушать экспертов, ведь эпизод логически завершался назначением пенальти и действия Скляра уже не имели бы значения. Правда, там была жесткая игра прямой ногой... Словом, послушаем специалистов.

УПЛ

Между тем Степанюк с пенальти пробил гораздо левее левой штанги (а несколько минут перед тем он попал в стойку из выгодной позиции). Окрыленные закарпатцы в большинстве рванули вырывать победу, но не смогли это сделать.

0:0 – как сказал Виктор Скрипник, для его команды две подряд игры без пропущенных голов стали достижением. Да и Владимир Шаран остался доволен добытым очком.

Украинская Премьєр-лига. 13 тур.

«Минай» – «Ворскла» - 0:0.

Панасенко, 79, Немчанинов, 90 - Челядин, 13, Одарюк, 34, Хрипчук, 90+5, Исенко, 90+6.

Скляр, 89 (грубая игра).

На 90+1 хминуте Степанюк («Ворскла») не забил пенальти (мимо).

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Солдат, Мельник, Немчанинов - Ралюченко (Панасенко, 74), Петько - Одарюк, Твердохлеб, Гуничев (Гечев, 64) - Вишневский (Демиденко, 78).

«Ворскла»: Исенко - Пердута, Чеснаков (Хрипчук, 46), Павлюк, Крупский - Скляр, Челядин - Кане (Нестеренко, 77), Юрченко (Сантана, 90+2), Фелипе - Степанюк.

Запас: Домолега, Черниш, Бацула, Островський, Сердюк.

Арбитр: Сергіе Задиран (Киевская область).

Стадион: «Минай» (Минай).

МИНАЙ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены Миная: Гечев - 5,5, Панасенко - 5,5, Демиденко - б/о.

Замены Ворсклы: Хрипчук - 6,0, Нестеренко - 5,5, Сантана - б/о.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 5
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AutumnBridge
 

Судья  всё  правильно  рассудил.   Но почти.  Надо повтор не на медляке смотреть, а в реале.  И  там было видно как игрок поскользнулся и выставил руку, что бы не  упасть.   А тут и мяч прилетел.  Который вообще вылетел  бы из  штрафной.  Потому то и  не забился  тот мяч с пенальти.  И не лужи  виноваты.  Просто Степанюк не попал в рамку! 
   А я лично видел как пробивали 11 метров при в разы худшей погоде, под  ливнем и грозой.  Тогда матчи состоялись при любой погода.  И тяжёлый  мяч даже не долетел до ворот. Но никто не  расстроился.  Наши тогда итак  выигрывали.)  
   Красная по делу.  И даже Столярчук подтвердил это. Если  человека рубят сзади, то уточнение на ВАР на это не влияет.
   Ну и кому смешно и непонятно, почему на таком поле играли именно  сегодня и сейчас, то посмотрите наконец то украинские новости, а не  торчите в рашистской телеге.  Которую Данилов грозился вообще прикрыть в Украине.  Трагедия 3 ноября и траур в Закарпатье с 6-го числа на 3 дня  исключал всякие переносы в пространстве и времени.
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0
Злий Глобинець
Як Ворскла виграла у Шахтаря - той матч якась фантасмагорія. Фарт на фартові їхав і фартом поганяв.
А насправді Ворскла нудне болото. Команда, що бовтатиметься близько від зони вильоту. Останні матчі полтавців це наочно продемонстрували. Особливо сьогоднішній.
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-2
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Умник
Спасибо за настроение людям работающих в воскресенье
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-2
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