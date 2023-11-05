Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Минай
05.11.2023 13:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 04:57 | Обновлено 05 ноября 2023, 04:58
29
0

Минай – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13 тура Украинской Премьер-лиги

05 ноября 2023, 04:57 | Обновлено 05 ноября 2023, 04:58
29
0
Минай – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Скриншот с трансляции матча прошлого сезона

В воскресенье, 5 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в деревне Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В текущем чемпионате «Минай» выступает главным аутсайдером, хотя команда надеялась на успех благодаря навыкам тренера Шарана. За 12 матчей команда набрала всего 5 очков, все с помощью ничьих, еще не удавалось победить. У клуба есть проблемы с забиванием голов и надежностью в обороне, он пропустил 21 гол.

С другой стороны, «Ворскла» показывает немного лучшие результаты и занимает 9 место в чемпионате. Однако команда давно не побеждала, и ее оборонительная линия тоже испытывает проблемы со стойкостью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ворскла» в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Минай – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Ворскла
Минай – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Минай Минай - Ворскла текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
Футбол | 04 ноября 2023, 23:59 2
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?

4 ноября 4 футболиста из Украины забили в 3 разных европейских чемпионатах

Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Футбол | 04 ноября 2023, 19:55 4
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу

Румыны смогли отыграть два гола за две минуты до конца финала с Казахстаном

Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Футбол | 04.11.2023, 17:14
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Футбол | 04.11.2023, 12:20
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Феерия Цыганкова и Довбика, голы Миколенко и Сидорчука, СаШо – коуч Динамо
Футбол | 05.11.2023, 05:15
Феерия Цыганкова и Довбика, голы Миколенко и Сидорчука, СаШо – коуч Динамо
Феерия Цыганкова и Довбика, голы Миколенко и Сидорчука, СаШо – коуч Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
03.11.2023, 17:59
Бокс
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 14
Футбол
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
03.11.2023, 12:46 10
Футбол
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
04.11.2023, 07:36 2
Другие виды
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
03.11.2023, 13:07 6
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
04.11.2023, 09:45 21
Футбол
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
03.11.2023, 05:25 4
Теннис
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
03.11.2023, 10:16 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем