В воскресенье, 5 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в деревне Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

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В текущем чемпионате «Минай» выступает главным аутсайдером, хотя команда надеялась на успех благодаря навыкам тренера Шарана. За 12 матчей команда набрала всего 5 очков, все с помощью ничьих, еще не удавалось победить. У клуба есть проблемы с забиванием голов и надежностью в обороне, он пропустил 21 гол.

С другой стороны, «Ворскла» показывает немного лучшие результаты и занимает 9 место в чемпионате. Однако команда давно не побеждала, и ее оборонительная линия тоже испытывает проблемы со стойкостью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ворскла» в украинской версии сайта.