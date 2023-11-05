Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ШАРАН: «В мастерстве мы уступаем Ворскле»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 15:32 |
210
2

Владимир ШАРАН: «В мастерстве мы уступаем Ворскле»

Тренер «Миная» – о матче 13-го тура УПЛ

05 ноября 2023, 15:32 |
210
2
Владимир ШАРАН: «В мастерстве мы уступаем Ворскле»
ФК Динамо Киев. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча 13-го тура УПЛ против «Ворсклы» (ничья 0:0):

«Если учитывать, что в предыдущем матче с «Вересом» мы проиграли борьбу в первом тайме, то настраивались не уступить «Ворскле» в борьбе, потому что в мастерстве мы уступаем. Тем более, видели, какая сегодня погода. Это была основная задача.

Однако ребята показали характер, бились, старались, и в этом компоненте у меня претензий к ним нет. Конечно, в техническом плане мы видим, что у нас проблем достаточно, но все равно, я думаю, что это очень важный для нас пункт, который мы заработали.

В перерыве ничего особенного не говорил. Просил, чтобы продолжали так играть. Первый тайм был против ветра, второй - по, и мы пытались больше накрывать, прессинговать. Но понимали, что силы оставляют нас и в принципе моментов у нас не было во втором тайме».

По теме:
Верес – Заря. Стали известны стартовые составы
Виктор СКРИПНИК: «Это был не футбол, а бой»
Полесье - Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Владимир Шаран Минай Минай - Ворскла Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
Футбол | 04 ноября 2023, 17:16 15
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ

Украинец открыл счет в матче с «Брайтоном»

ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
Футбол | 04 ноября 2023, 23:59 4
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?

4 ноября 4 футболиста из Украины забили в 3 разных европейских чемпионатах

Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Футбол | 04.11.2023, 16:56
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
ШЕВЧЕНКО – о скандальном ударе арбитра: «Он искал, за что меня удалить»
Футбол | 05.11.2023, 14:36
ШЕВЧЕНКО – о скандальном ударе арбитра: «Он искал, за что меня удалить»
ШЕВЧЕНКО – о скандальном ударе арбитра: «Он искал, за что меня удалить»
НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Бруклин, поражение Сакраменто Лэня
Баскетбол | 05.11.2023, 08:54
НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Бруклин, поражение Сакраменто Лэня
НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Бруклин, поражение Сакраменто Лэня
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT1993
Это не футбол а водное поло
Ответить
0
BekXan
Ви не поступалися в майстерності інакше був би інший результат на табло.Рахунок  справедливий
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
04.11.2023, 14:53 33
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
05.11.2023, 11:05 8
Теннис
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 46
Футбол
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
04.11.2023, 06:00 3
Теннис
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
04.11.2023, 15:59 2
Бокс
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
04.11.2023, 19:55 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
04.11.2023, 12:20 125
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем