Владимир ШАРАН: «В мастерстве мы уступаем Ворскле»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча 13-го тура УПЛ против «Ворсклы» (ничья 0:0):

«Если учитывать, что в предыдущем матче с «Вересом» мы проиграли борьбу в первом тайме, то настраивались не уступить «Ворскле» в борьбе, потому что в мастерстве мы уступаем. Тем более, видели, какая сегодня погода. Это была основная задача.

Однако ребята показали характер, бились, старались, и в этом компоненте у меня претензий к ним нет. Конечно, в техническом плане мы видим, что у нас проблем достаточно, но все равно, я думаю, что это очень важный для нас пункт, который мы заработали.

В перерыве ничего особенного не говорил. Просил, чтобы продолжали так играть. Первый тайм был против ветра, второй - по, и мы пытались больше накрывать, прессинговать. Но понимали, что силы оставляют нас и в принципе моментов у нас не было во втором тайме».