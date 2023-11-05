Украина. Премьер лига05 ноября 2023, 19:37 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:48
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Минай – Ворскла – 0:0. Гости не забили пенальти на 90+1. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги
05 ноября 2023, 19:37 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:48
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В матче 13-го тура УПЛ между «Минаем» и «Ворсклой» зафиксирована ничья (0:0).
Команды играли под проливным дождем. Ключевой эпизод произошел в конце матча.
На 90+1 минуте Руслан Степанюк не забил за «Ворсклу» пенальти, пробив мимо ворот.
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УПЛ. 13-й тур, 5 ноября
Минай – Ворскла – 0:0
Незабитый пенальти: Степанюк, 90+1 (Ворскла)
Удаление: Скляр, 89 (Ворскла)
Видеообзор матча
События матча
89’
Александр Скляр (Ворскла) получает красную карточку.
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