Минай – Ворскла – 0:0. Гости не забили пенальти на 90+1. Видеообзор матча

В матче 13-го тура УПЛ между «Минаем» и «Ворсклой» зафиксирована ничья (0:0).

Команды играли под проливным дождем. Ключевой эпизод произошел в конце матча.

На 90+1 минуте Руслан Степанюк не забил за «Ворсклу» пенальти, пробив мимо ворот.

УПЛ. 13-й тур, 5 ноября

Минай – Ворскла – 0:0

Незабитый пенальти: Степанюк, 90+1 (Ворскла)

Удаление: Скляр, 89 (Ворскла)

Видеообзор матча