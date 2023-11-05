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Чемпионат Украины
Минай
05.11.2023 13:00 – FT 0 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 19:37 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:48
372
0

Минай – Ворскла – 0:0. Гости не забили пенальти на 90+1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

05 ноября 2023, 19:37 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:48
372
0
Минай – Ворскла – 0:0. Гости не забили пенальти на 90+1. Видеообзор матча
УПЛ

В матче 13-го тура УПЛ между «Минаем» и «Ворсклой» зафиксирована ничья (0:0).

Команды играли под проливным дождем. Ключевой эпизод произошел в конце матча.

На 90+1 минуте Руслан Степанюк не забил за «Ворсклу» пенальти, пробив мимо ворот.

УПЛ. 13-й тур, 5 ноября

Минай – Ворскла – 0:0

Незабитый пенальти: Степанюк, 90+1 (Ворскла)

Удаление: Скляр, 89 (Ворскла)

Видеообзор матча

События матча

89’
Александр Скляр (Ворскла) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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