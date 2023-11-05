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Чемпионат Украины
Минай
05.11.2023 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 04:39 |
32
0

Минай – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Противостояние худших защит чемпионата

05 ноября 2023, 04:39 |
32
0
Минай – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 5 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в деревне Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

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Минай

«Минай» в текущем чемпионате является главным аутсайдером, хотя, казалось, он не будет таким хотя бы из-за умения Шарана делать крепкий боевой коллектив. Но имеем то, что имеем – в 12 матчах с начала чемпионата «Минай» набрал всего лишь 5 очков, причем все – с помощью ничьих. Еще ни разу закарпатцы в сезоне не побеждали.

Более того, они даже забивают очень редко. Всего 6 раз футболисты «Миная» сумели поразить ворота соперников, причем забить гол им не удается уже 411 минут подряд, то есть четыре матча.

Защита, соответственно, тоже почти самая плохая в лиге, 21 пропущенных говорят сами за себя. Больше пропустили в чемпионате только футболисты... «Ворсклы».

Большие надежды были в прошлом туре на игру с «Вересом», но оба клуба, настраивающихся на получение трех очков, потерпели неудачу и вынуждены были довольствоваться одним очком, что явно не устроило ни «Минай», ни «Верес»

Получил предупреждение в той игре основной опорник закарпатцев Витенчук, через которое он пропустит данную игру. Также были заменены в первом тайме Гечев и Кораблин, вероятно, и они не смогут рассчитывать на попадание в стартовый состав.

Ворскла

«Ворскла» выступает в сезоне несколько лучше. Команда находится на девятом месте и речь о вылете сейчас не идет. Но и выйти в еврокубки, пожалуй, не получится, есть команды, которые выглядят поинтереснее.

Команда давно не может победить. Уже четыре матча подопечные Скрипника уходят с поля без виктории, причем даже та крайняя победа получилась немного незапланированной, ведь никто особенно не верил в победу «Ворсклы» над «Шахтером», как оказалось, зря.

Как уже писано выше, оборона команды является худшей в чемпионате, 23 пропущенных мяча этому подтверждение. Проблема периодически возникает с кадрами, в центре защиты нередко играют правый защитник Пердута или полузащитник Челядин. Но кадры – это давняя головная боль команды, мы помним, как еще при Максимове в заявку на игры попадали 15-16 исполнителей.

Нападение без прошлогоднего лидера Сефери тоже выглядит так себе, Степанюк сам не тянет. Если бы не возвращение легионеров Кане и Якубу, было бы совсем плохо.

Правда, все эти проблемы не помешали команде выйти в полуфинал Кубка Украины. Будет интересно, если полтавская команда в очередной раз чудом сможет попасть в еврокубки.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли пять матчей – три раза выиграла «Ворскла», один раз клубы не опредедили победителя и один раз, в последний на данный момент игре между клубами, сильнее был «Минай», разница мячей 4:7.

Ориентировочные составы

«Минай»: Бандура – Солдат, Ю. Кравчук, Мельник, Немчанинов – Ралюченко – Одарюк, Твердохлеб, Петько, Рогозинский – Гуничев.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Павлюк, Сантана, Корниенко – Челядин, Скляр – Кане, Юрченко, Якубу – Степанюк.

Прогноз на противостояние

В прошлом сезоне, делая анонс на аналогичный поединок, я сделал достаточно, казалось бы, очевидный прогноз на победу «Ворсклы», но «Минай» неожиданно тогда набрал три очка. Поэтому сделаю смелое предположение, что и в этот раз закарпатский коллектив удивит нас и одержит первую победу в сезоне.

5 ноября, воскресенье

Минай. Стадион «Минай». 13:00
«Минай» – «Ворскла»
ТВ-трансляция на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube
Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)
МИНАЙ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 3:2
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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