В пятницу, 10 ноября, коваливский «Колос» и закарпатский «Минай» встретятся в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды сыграют в селе Коваливка Киевской области, на стадионе «Колос». Начало встречи запланировано на 17:00.

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На данный момент «Колос» является самой миролюбивой командой Премьер-Лиги. Из 13 проведенных матчей 8 коваливцы завершили вничью. В их активе еще 3 победы и в пассиве 2 поражения. В предыдущих семи турах команда Ярослава Вишняка не потерпела ни одного поражения.

«Минай» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице. Команда из Закарпатской области – главный аутсайдер сезона. Подопечные Владимира Шарана не одержали ни одной победы. Команда не забивает уже больше месяца – с начала октября. Всего же в активе «Миная» 6 результативных ударов.

Соперники провели в Премьер-Лиге 6 матчей. Команды победили по одному разу, еще 4 встречи завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 6:6.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Минай», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.