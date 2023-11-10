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Чемпионат Украины
Колос К
10.11.2023 17:00 – FT 2 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 20:31 |
356
0

Колос – Минай – 2:0. Победа с головой. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

10 ноября 2023, 20:31 |
356
0
Колос – Минай – 2:0. Победа с головой. Видео голов и обзор матча
УПЛ

10 ноября в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги в Ковалевке встретились «Колос» и «Минай».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Колоса». У победителей голами отметились Вадим Милько и Никита Бурда. Оба раза мяч оказывался в воротах гостей из Закарпатья после ударов головой.

Колос – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Бурда (Колос К).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милько (Колос К).
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видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Минай Минай
Источник Sport.ua
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