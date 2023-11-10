10 ноября в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги в Ковалевке встретились «Колос» и «Минай».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Колоса». У победителей голами отметились Вадим Милько и Никита Бурда. Оба раза мяч оказывался в воротах гостей из Закарпатья после ударов головой.

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Колос – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча