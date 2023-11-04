Фирменный почерк Вишняка. Колос спасся в гостевой игре против ЛНЗ

Эмоции от Классического украинского противостояния еще должны были немного остыть, поэтому тринадцатый тур Премьер-лиги организаторами был растянут аж на четыре дня. Черкасский ЛНЗ и ковалевский «Колос» таким образом получили возможность собрать все внимание вокруг своей встречи на поле стадиона «Центральный» днем в субботу и в этом поединке середняков турнирной таблицы действительно было, на что посмотреть.

Стоит начать с того, что команда под руководством Олега Дулуба в минувшие выходные наконец-то одержала долгожданную победу, одолев одного из прямых конкурентов – киевскую «Оболонь» (3:0). Это дало «сиреневым» возможность хоть немного оторваться от зоны вылета, но этот успех еще нужно было закрепить. И делать это приходилось против одной из самых неудобных команд нашего чемпионата, которая за последние шесть матчей забивала лишь трижды, но при этом ни разу не проигрывала и насобирала аж восемь очков.

Наш матч не начался в отведенное для этого время. Вновь воздушная тревога. Но на этот раз очень длительная, аж на два часа, да еще и на всей территории Украины. Поэтому оставалось только ждать того момента, когда команды должны были появиться на поле.

После вынужденной паузы футболисты имели аж полчаса для того, чтобы как следует размяться, но даже это не уберегло Калюжного от случайного повреждения стопы при попытке блокировать прострел от Безбородько с правого фланга штрафной. Пришлось тренерскому штабу ЛНЗ заменить одного из своих лучших игроков уже на седьмой минуте. А «Колос» тем временем постепенно продвигался в атаке.

Собственно и голевой момент для гостей не заставил себя долго ждать. Это Безбородько от правого угла вратарской неожиданным ударом с носка под дальнюю штангу пытался переиграть Пенькова, но тот совершил очередной зрелищный сейв в этом сезоне. Партнеры своего вратаря поддержали и поздравили с этим собственным успехом в ответной атаке. Муравский на 20 минуте с левого угла вратарской перевел головой в центр на Шестакова заброс от Олейника из глубины.

И как же «Колос» не любит пропускать первым в этом сезоне! Стоило вспомнить, что у команды Вишняка еще не было ни одной волевой победы, поэтому неудивительно, что в дальнейшем она создала голевой момент только однажды. Это Мякушко приложился с дальнего штрафного мимо правой девятки, и если бы тогда мяч залетел в сетку, то это был бы очень мощный намек на слом плохих тенденций для ковалевского коллектива. Однако этого не произошло.

Во втором тайме ЛНЗ больше держал мяч в атаке и создавал голевые моменты. Однако интенсивность в действиях на чужой половине от футболистов Дулуба была недостаточной для того, чтобы продержаться в таком ритме до финального свистка. «Колоски» постепенно отвоевывали пространство и в конце концов добились своего на 79 минуте, когда Мякушко с левого фланга обострил передачей в штрафную, а Болбат удачно протолкнул мяч в центре мимо вратаря. Пенькову пришлось прыгать в ноги соперника, что привело к пенальти.

Отвечать на результативный выстрел в правый верхний угол от Милько у черкасского коллектива не было ни времени, ни возможностей, потому что они потратили немало усилий даже на удержание имеющегося до этого преимущества, не говоря уже о необходимости идти в атаку в конце игры. Вот и получилось в итоге так, что команда Вишняка снова заставила соперников играть по своим правилам, тогда как в этом футболе возможен исключительно один результат.

В следующие выходные черкасский ЛНЗ будет гостить у луганской «Зари», а ковалевский «Колос» сыграет дома против закарпатского «Миная».

Наши оценки:

«ЛНЗ» (замены): Олейник – 6,0, Наумец – 6,0, Прядун – б/о, Тарасенко – б/о.

«Колос» (замены): Тотовицкий – 6,0, Болбат – 6,0, Милько – 6,5, Салабай – б/о, Велетень – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

ЛНЗ – «Колос» - 1:1

Голы: Шестаков, 20 – Милько, 79

Предупреждения: Ковалев, 38, Муравский, 71, Олейник, 80 – Богданов, 28, Емец, 69, Салабай, 89

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Ковалев, Муравский, Стасюк – Рыбалка, Калюжный (Олейник, 7, Тарасенко, 82) – Савин (Наумец, 68), Бойко, С. Шестаков (Прядун, 81) – Хобленко.

«Колос»: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич – Демченко (Тотовицкий, 61), Богданов (Милько, 69) – Мякушко (Велетень, 79), Безбородько (Салабай, 79), Ильин (Болбат, 61).

Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 11 (4) – 7 (2)

Угловые: 4 – 2

Оффсайды: 0 – 1.

ЛНЗ - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C