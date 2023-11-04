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  4. Олег ДУЛУБ: «Мы расстроены, что не удалось победить»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 18:22 |
266
0

Олег ДУЛУБ: «Мы расстроены, что не удалось победить»

Наставник ЛНЗ – о последнем матче против «Колоса»

04 ноября 2023, 18:22 |
266
0
Олег ДУЛУБ: «Мы расстроены, что не удалось победить»
ЛНЗ. Олег Дулуб

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб высказался по поводу ничейного результата в противостоянии 13-го УПЛ с «Колосом» (1:1).

«Очень трудная игра за 6 очков. Мы расстроены, что не удалось победить. Одна ошибка в обороне и 1:1. Однако именно ЛНЗ был ближе к победе. Относительно травмы Калюжного еще не знаю степень ее тяжести. По-моему, повреждение незначительное. После его замены в эту зону вышел Олейник», – сказал Дулуб.

После тринадцати сыгранных матчей ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы Украинской премьер-лиги с 13 очками.

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Олег Дулуб чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Колос
Источник УПЛ-ТВ
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