Олег ДУЛУБ: «Мы расстроены, что не удалось победить»

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб высказался по поводу ничейного результата в противостоянии 13-го УПЛ с «Колосом» (1:1).

«Очень трудная игра за 6 очков. Мы расстроены, что не удалось победить. Одна ошибка в обороне и 1:1. Однако именно ЛНЗ был ближе к победе. Относительно травмы Калюжного еще не знаю степень ее тяжести. По-моему, повреждение незначительное. После его замены в эту зону вышел Олейник», – сказал Дулуб.

После тринадцати сыгранных матчей ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы Украинской премьер-лиги с 13 очками.