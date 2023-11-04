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ЛНЗ Черкассы
04.11.2023 13:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 01:13 | Обновлено 04 ноября 2023, 01:14
17
0

ЛНЗ – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

04 ноября 2023, 01:13 | Обновлено 04 ноября 2023, 01:14
17
0
ЛНЗ – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Колос Ковалевка

В субботу, 4-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

С битвы в середине турнирной таблицы начнется очередной игровой день в УПЛ. Команда Ярослава Вишняка не устает прогрессировать в своем засушливом футболе и неделю назад в Ковалевке застопорилось даже киевское «Динамо». У подопечных Олега Дулуба немного другая ситуация, так как новички «элиты» постепенно набирают обороты, в чем очень помогла победа над «Оболонью» на прошлых выходных (3:0). Но ЛНЗ еще очень далек от безопасной зоны в турнирной таблицы, поэтому в любой момент преследователи могут атаковать его позиции. А вот «Колос» мог бы и воспользоваться очередной осечкой «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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