04.11.2023 15:45 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига04 ноября 2023, 18:49 | Обновлено 04 ноября 2023, 19:03
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ЛНЗ – Колос – 1:1. Команды поделили очки. Видео голов и обзор матча
Смотрите обзор матча 13-го тура УПЛ
04 ноября 2023, 18:49 | Обновлено 04 ноября 2023, 19:03
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В субботу, 4 ноября, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались ЛНЗ и «Колос».
Сергей Шестаков открыл счет на 20-й минуте матча, а одно очко для гостей вырвал Вадим Милько на 79-й минуте.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
ЛНЗ – «Колос» – 1:1
Голы: Шестаков, 20 – Милько, 79 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Милько (Колос К).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Шестаков (ЛНЗ Черкассы).
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