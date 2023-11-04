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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
04.11.2023 15:45 – FT 1 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 18:49 | Обновлено 04 ноября 2023, 19:03
143
0

ЛНЗ – Колос – 1:1. Команды поделили очки. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор матча 13-го тура УПЛ

04 ноября 2023, 18:49 | Обновлено 04 ноября 2023, 19:03
143
0
ЛНЗ – Колос – 1:1. Команды поделили очки. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ЛНЗ – Колос

В субботу, 4 ноября, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались ЛНЗ и «Колос».

Сергей Шестаков открыл счет на 20-й минуте матча, а одно очко для гостей вырвал Вадим Милько на 79-й минуте.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

ЛНЗ – «Колос» 1:1

Голы: Шестаков, 20 – Милько, 79 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Милько (Колос К).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Шестаков (ЛНЗ Черкассы).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отчеты Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Колос
Источник Sport.ua
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