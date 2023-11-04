ЛНЗ – Колос – 1:1. Команды поделили очки. Видео голов и обзор матча

В субботу, 4 ноября, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались ЛНЗ и «Колос».

Сергей Шестаков открыл счет на 20-й минуте матча, а одно очко для гостей вырвал Вадим Милько на 79-й минуте.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

ЛНЗ – «Колос» – 1:1

Голы: Шестаков, 20 – Милько, 79 (пен.)

Видеообзор матча