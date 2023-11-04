ЛНЗ Черкассы

В субботу, 4 ноября, в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена» состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос» из Ковалевки. Стартовый свисток арбитра Назария Дьордя из Ужгорода прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 10-е место. В 12 матчах он набрал 12 очков, имея в активе три победы и три ничьи, а в пассиве – шесть поражений.

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Подопечные белорусского тренера Олега Дулуба в предыдущем матче чемпионата Украины добились домашней победы над киевской «Оболонью» - 3:0. Этим выигрышем они реабилитировались за крупное поражение от «Шахтера» (0:3) в матче 11-го тура. Зато до встречи с «горняками» у ЛНЗ была серия из двух «сухих» ничьих – с «Вересом» и с «Александрией».

Поэтому, не удивительно, что с такими качельными результатами в последних поединках ЛНЗ на сегодня находится в группе команд, так называемой, второй части турнирной таблицы. Черкасчане отстают от «Ворсклы» на 2 очка, а от «Колоса», который идут восьмым, на 4 пункта. Так что, победа над гостями из Ковалевки будет иметь для ЛНЗ важное турнирное значение.

Не лишним будет заметить, что по успехам на своем поле в нынешней УПЛ ЛНЗ имеет 10-й результат – 7 очков после 7 игр. В них команда добилась двух побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Колос

Ковалевский «Колос» в турнирной таблице УПЛ, как уже отмечалось, занимает 8-е место. У него 16 очков после 12 встреч, в которых было 3 победы, 7 ничьих и 2 поражения.

По количеству ничьих «Колос» является безоговорочным лидером чемпионата Украины. У его ближайших преследователей – «Руха» и «Миная» - по 5 ничьих. Ко всему прочему, 2 поражения – это в нынешней УПЛ 2-5 результат, что, согласитесь, слабо вяжется с общей скромной позиций коллектива в таблице.

«Колос» в предыдущем туре сыграл вничью 1:1 с «Динамо», а до этого добился на выезде победы над «Александрией» (1:0). Выигрыш у александрийцев закрыл серию ковалевской команды сразу из 4-х ничьих («Днепр-1» - 1:1, «Металлист 1925» - 0:0, «Полесье» - 0:0, «Ворскла» - 0:0). В глаза бросается то, что игроки «Колоса» в этих шести своих последних матчах смогли забить только 3 гола. Впрочем, пропустили они и того меньше – два.

В таблице УПЛ по успехам на выезде «Колос» идет на 8-й позиции, как и в генеральной классификации. У него 7 очков (1 победа, 4 ничьих, 0 поражений) после 5 встреч. Он и «Шахтер» - единственные, кто в этом сезоне в гостях еще не проигрывали.

Статистика матчей

ЛНЗ и «Колос» ранее между собой не встречались не только в УПЛ, а и в официальных матчах вообще.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Пеньков – Шестаков, Стасюк, Муравский, Ковалев, Норенков, Бойко, Тищенко, Калюжный, Пасич, Хобленко.

«Колос»: Фесюн – Лучкевич, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Емец, Милько, Демченко, Ильин, Диего Кариока, Безбородько.

Прогноз на противостояние:

ЛНЗ – фаворит матча. Родные стены, крупная победа над «Оболонью» (3:0) в предыдущем туре говорят сами за себя и общие шансы команды из Черкасс на победу делают выше, чем у «Колоса». Но у ковалевского коллектива имеется сразу 6-матчевая серия без поражений. А там были встречи и с «Днепром-1», и с «Полесье», и с «Динамо». Все это также дорогого стоит.

Впрочем, в поединке все же стоит больше ожидать победы хозяев. У себя дома они должны сыграть агрессивно и добиться успеха.

4 ноября, суббота