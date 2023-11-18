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  4. Армения Петракова упустила победу над Уэльсом в отборе на Евро-2024
Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 18:16 | Обновлено 18 ноября 2023, 18:26
2340
3

Армения Петракова упустила победу над Уэльсом в отборе на Евро-2024

Шансы команды на выход в финальную стадию стали заметно ниже

18 ноября 2023, 18:16 | Обновлено 18 ноября 2023, 18:26
2340
3
Армения Петракова упустила победу над Уэльсом в отборе на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Армении Александра Петракова в ключевом матче отбора на Евро-2024 упустила домашнюю победу над командой Уэльса. Армяне рано повели в счете, однако упустили преимущество из-за автогола Наира Тикнизяна в конце первого тайма.

Отбор на Евро-2024. Группа D

Армения – Уэльс – 1:1
Голы: Селларраян 5 – Тикнизян 45+2 (автогол)

Армения: Чанчаревич – Дашян, Чалишир, Ароян, Георгий Арутюнян, Тикнизян – Бичахчян (Севикян 72), Иву (Ованес Арутюнян 64), Сперцян, Селларраян – Ранос (Миранян 72)

Уэльс: Уорд – Дэвис, Родон, Мифем – Уильямс, Ампаду, Джордан Джеймс, Робертс (Броудхед 79) – Уилсон (Дэниэл Джеймс 66), Мур, Брукс (Джонсон 50)

Предупреждения: Ароян 54 – Мифем 31, Ампаду 54, Джордан Джеймс 78

Эта ничья оставляет Армении лишь теоретические шансы на выход на Евро-2024. Сегодня сборная Хорватии на выезде сыграет с Латвией (начало матча – в 19:00 по Киеву). В случае победы хорватов команда Петракова де-юре потеряет шансы на выход на Евро-2024.

Турнирная таблица группы D:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Перець
А так все гарно починалось, просрали буквально все за 3 останні гри, ну що Петраков давай досвиданья !
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+2
AutumnBridge
 Ещё целый тайм был после курвистого автогола, что бы её поднять.Но потом бы пришлось обыгрывать Хорватию на выезде.)) Конечно,  для подведения итогов победа бы скрасила немного весь путь.   А так что?   Ну упёрлись в Турции на ничью, шальная победа в Кардиффе, и домашняя над Латвией.   Всё.  Единственная победа Латвии как раз над Арменией, у себя дома.   Вот где потеря потерь.   Ну и с Хорватией надо было дома расписать.   Зато Петраков отомстил Красному дракону за поражение сборной 0:1.   Считай похоронил их надежды, забрав 4 очка в личных встречах.    Хорватам же осталась обыграть сейчас Латвию и дома Армению.    Для них это два раза плюнуть.
 А всё таки жалко стало Петракова,  когда он после очередного момента принял упор лёжа прямо у всех на глазах...
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+1
Выталкиватель парашутистов
Хоть убейте, но яне понимаю почему так много пишут об этом посредственном тренере, который волей случая порулил нашей сборной и с какого-то бодуна оказался у руля сборной Армении... Но амбиций у него много,он готов,хоть сию миуту возглавить любую топовую сборную... А тут его поставили на то место, на которое он способен,хотя и тут присутствует доля везения,но это такое... 
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0
u6464u
вірить у вихід Арменії на евро потрібно бути великим оптимістом 
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0
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