Армения Петракова упустила победу над Уэльсом в отборе на Евро-2024

Сборная Армении Александра Петракова в ключевом матче отбора на Евро-2024 упустила домашнюю победу над командой Уэльса. Армяне рано повели в счете, однако упустили преимущество из-за автогола Наира Тикнизяна в конце первого тайма.

Отбор на Евро-2024. Группа D

Армения – Уэльс – 1:1

Голы: Селларраян 5 – Тикнизян 45+2 (автогол)

Армения: Чанчаревич – Дашян, Чалишир, Ароян, Георгий Арутюнян, Тикнизян – Бичахчян (Севикян 72), Иву (Ованес Арутюнян 64), Сперцян, Селларраян – Ранос (Миранян 72)

Уэльс: Уорд – Дэвис, Родон, Мифем – Уильямс, Ампаду, Джордан Джеймс, Робертс (Броудхед 79) – Уилсон (Дэниэл Джеймс 66), Мур, Брукс (Джонсон 50)

Предупреждения: Ароян 54 – Мифем 31, Ампаду 54, Джордан Джеймс 78

Эта ничья оставляет Армении лишь теоретические шансы на выход на Евро-2024. Сегодня сборная Хорватии на выезде сыграет с Латвией (начало матча – в 19:00 по Киеву). В случае победы хорватов команда Петракова де-юре потеряет шансы на выход на Евро-2024.

Турнирная таблица группы D: