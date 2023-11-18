Армения Петракова упустила победу над Уэльсом в отборе на Евро-2024
Шансы команды на выход в финальную стадию стали заметно ниже
Сборная Армении Александра Петракова в ключевом матче отбора на Евро-2024 упустила домашнюю победу над командой Уэльса. Армяне рано повели в счете, однако упустили преимущество из-за автогола Наира Тикнизяна в конце первого тайма.
Отбор на Евро-2024. Группа D
Армения – Уэльс – 1:1
Голы: Селларраян 5 – Тикнизян 45+2 (автогол)
Армения: Чанчаревич – Дашян, Чалишир, Ароян, Георгий Арутюнян, Тикнизян – Бичахчян (Севикян 72), Иву (Ованес Арутюнян 64), Сперцян, Селларраян – Ранос (Миранян 72)
Уэльс: Уорд – Дэвис, Родон, Мифем – Уильямс, Ампаду, Джордан Джеймс, Робертс (Броудхед 79) – Уилсон (Дэниэл Джеймс 66), Мур, Брукс (Джонсон 50)
Предупреждения: Ароян 54 – Мифем 31, Ампаду 54, Джордан Джеймс 78
Эта ничья оставляет Армении лишь теоретические шансы на выход на Евро-2024. Сегодня сборная Хорватии на выезде сыграет с Латвией (начало матча – в 19:00 по Киеву). В случае победы хорватов команда Петракова де-юре потеряет шансы на выход на Евро-2024.
Турнирная таблица группы D:
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