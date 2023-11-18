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Евро
Армения
18.11.2023 16:00 – FT 1 : 1
Уэльс
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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 20:32 | Обновлено 18 ноября 2023, 20:36
869
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Тикнизян сравнил свой автогол с автоголом Ярмоленко»

Наставник сборной Армении прокомментировал ничейный результат в матче с Уэльсом

18 ноября 2023, 20:32 | Обновлено 18 ноября 2023, 20:36
869
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Тикнизян сравнил свой автогол с автоголом Ярмоленко»
УЕФА. Александр Петраков

18 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе D между сборными Армении и Уэльса. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения поединка наставник хозяев Александр Петраков прокомментировал ничейный результат в поединке:

«Сегодня нам вновь не хватило мастерства. Мне очень жаль, что у нас был автогол. После игры Наир Тикнизян подошел ко мне и сравнил свой автогол с автоголом Ярмоленко в сборной Украины. Я сказал ему, что нельзя сравнивать себя с другими.

Все уже в прошлом. Нам нужно смотреть вперед и готовиться к матчу с Хорватией. Ребята все сделали правильно. Было большое желание, но был автогол.

Команда Армении уже начала играть в компактный футбол. На предматчевой пресс-конференции я сказал, что мы не будем играть в открытый футбол, но во втором тайме пришлось это сделать.

Мы готовимся к матчу с Хорватией. Впереди у нас очень сильный соперник.

Футболистам нужно много тренироваться, проводить индивидуальные тренировки в своих клубах. Все должны понимать, что национальная сборная – это лицо страны. Каждый должен любить свою сборную, заниматься индивидуально в своих клубах, а потом приходить в национальную команду.

Хочу выразить отдельную благодарность армянским болельщикам, которые всегда поддерживают нас», – сказал Александр Петраков.

Видеообзор матча Армения – Уэльс – 1:1

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Наир Тикнизян (Армения).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Селараян (Армения).
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