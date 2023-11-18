18 ноября на «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна» (Ереван) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Армении встретится со сборной Уэльса. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Армения

Сборная всегда считалась максимум середняком европейского футбола. Даже когда их мега-звезда, Мхитарян, был на пике, все равно так ни разу даже хотя бы в стыковые поединки пробиваться не получалось. Сейчас Генриха нет, и новых талантов такого масштаба нет. Не удивительно, что в прошлом году эта команда уступила всем соперникам по Лиге Наций, став 4-й в компании с Украиной, Шотландией и Ирландией. И потом заманили на смену отставленному Хуанде Рамосу другого опытного специалиста, Александра Петракова. Того самого, что до этого руководил желто-синими и бил армян. Перебравшись в Ереван, он начал с домашних 1:2 против принципиального соперника, турок. Но потом были победы над Латвией и даже Уэльсом, да и над янычарами чуть не одержали победу, закончив 1:1. Потом, правда, все изменилось на 180 градусов: проиграли и Хорватии, и даже Латвии, а также, в товарищеском поединке, Северной Македонии.



Уэльс

Команда ухитряется не впечатлять по составу (особенно сейчас, когда со сцены сошли лидеры во главе с Бэйлом), и показывать неяркую игру, но при этом выжимать результат. Драконы при Робе Пейдже выходили в плей-офф Евро-2020 и квалифицировались, впервые с середины прошлого века, на чемпионат мира. В Катаре, правда, валлийцы ограничились только одной ничьей, а в новом цикле взяли в четырех турах всего 4 очка, проиграв даже дома 2:4 Армении. Но потом смогли прибавить, выиграв в сентябре у Латвии и, главное, в октябре у Хорватии. В итоге клетчатых догнали, и все в руках у британцев. Если они не допустят осечек, то останутся в паре лидеров. Но для этого нужно обязательно побеждать в Ереване.

Статистика личных встреч

В июне сборные впервые сыграли между собой - и тогда вдруг выиграли армяне.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости смогут взять реванш. Согласимся и поставим на успех валлийцев (коэффициент - 1,95).